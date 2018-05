Traseu INFERNAL pentru toate echipele romanesti in drumul spre grupele cupelor europene! Craiova a stabilit tabloul complet: adversarii posibili pentru romani! Viitorul joaca prima

Craiova 2-0 Hermannstadt. Oltenii au castigat Cupa dupa o pauza de 25 de ani si au stabilit configuratia completa a echipelor care vor reprezenta Romania in cupele europene.

Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Astfel, cele patru echipe care merg in cupele europene din sezonul urmator sunt CFR Cluj (campioana), FCSB (locul 2), Viitorul (locul 4) si Craiova (locul 3 si castigatoare a Cupei). Cu exceptia CFR-ului, care a castigat titlul si care va evolua in preliminariile UEFA Champions League, toate celelalte trei echipe vor juca in preliminariile Europa League. Craiova va fi ultima reprezentanta a Romaniei care isi va afla adversarul din tururile preliminare, toate celelalte echipe urmand a intra in urne pe 19 iunie.



CFR Cluj va juca in turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Meciul tur se va juca pe 24 sau 25 iulie, in timp ce returul se va disputa pe 31 iulie sau 1 august. Viitorul este echipa care va intra cel mai rapid in competitiile europene. Echipa lui Hagi incepe din primul tur preliminar al Europa League, iar primul meci este programat pe 12 iulie, iar returul pe 19. FCSB, vicecampioana, va juca in turul 2 preliminar al Europa League, cu meciul tur programat pe 26 iulie, iar returul pe 2 august. Craiova intra in turul 3 preliminar al Europa League si vor juca meciul tur pe 9 august, iar returul pe 16.

Adversari posibili pentru FCSB: Hapoel Haifa (Israel), Dinamo Tbilisi (Georgia), AIK Stockholm (Suedia), Aberdeen (Scoţia), Kalju Nomme (Estonia), BK Hacken (Suedia), Djurgardens IF (Suedia), Slavia Sofia (Bulgaria), CSKA Sofia (Bulgaria), Radnicki Nis (Serbia), FK Ventspils (Letonia). FC Sahtior Soligorsk (Belarus), Glasgow Rangers (Scotia), Hibernian (Scotia), Mladost Podgorica (Muntenegru), Tobol Kustanai (Kazahstan), Irtysh Pavlodar (Kazahstan), Kairat Almaty (Kazahstan), CS Fola Esch (Luxemburg), Lillestrom SK (Norvegia), Sarpsborg 08 (Norvegia), FK Sarajevo (Bosnia)



Posibili adversari pentru Craiova: FC Sevilla (Spania), Zenit Sankt Petersburg (Rusia), Feyenoord (Olanda), Olympiacos Pireu (Grecia), Besiktas (Turcia), Sparta Praga (Cehia), PAOK Salonic (Grecia), Sporting Braga (Portugalia), Genk (Belgia), Maribor (Slovenia), Gent (Belgia), AZ Alkmaar (Olanda), FC Copenhaga (Danemarca).

Posibili adversari pentru Viitorul: Stjarnan (Islanda), Birkirkara (Malta), Cliftonville (Irlanda de Nord), Siroki Brijeg (Bosnia), Buducnost Podgorica (Muntenegru), Petrocub Hincesti (Republica Moldova), Chikhura Sachkhere (Georgia), FK Trakai (Lituania), Luftetari Gjirokaster (Albania), IBV Vestmannaeyjar (Islanda), FK Liepaja (Letonia), B36 Torshavn (Insulele Feroe), Ilves Tampere (Finlanda), KuPS Kuopio (Finlanda), FC Lahti (Finlanda), Derry City (Irlanda), Shamrock Rovers (Irlanda), Samtredia (Georgia), Riga FC (Letonia), Trans Narva (Estonia), Stumbras Kaunas (Lituania), Bala Town (Tara Galilor), Gandzasar Kapan (Armenia), Banants Yerevan (Armenia), Balzan FC (Malta), Progres Niederkorn (Luxemburg), Glenavon (Irlanda de Nord), Coleraine (Irlanda de Nord), Connah's Quay (Tara Galilor), NSI Runavik (Insulele Feroe).



Posibili adversari pentru Viitorul daca trece de primul tur: FC Sevilla (Spania), AZ Alkmaar (Olanda), Maccabi Tel-Aviv (Israel), Partizan Belgrad (Serbia), Burnley (Anglia), Molde FK (Norvegia), FC Ufa (Rusia), Apollon Limassol (Cipru), Asteras Tripolis (Grecia), Illichivets Mariupol (Ucraina), Lech Poznan (Polonia), Admira Wacker (Austria), Atromitos FC (Grecia), Zalgiris Vilnius (Lituania), FH Hafnarfjardur (Islanda), Dundalk (Irlanda), Qabala FK (Azerbaijan), NK Osijek (Croatia), Rio Ave (Portugalia), Vitesse Arnhem (Olanda).