CRAIOVA - HERMANNSTADT | Scandal urias dupa meciul din Banie: "Nu meritam sa fim bataia de joc a arbitrilor!" Decizia OFICIALA luata de sibieni

Sibienii au luat foc dupa meciul cu Craiova. Arbitrul Iulian Calin a acordat gresit un penalty pentru echipa lui Mangia, penalty ce avea sa stabileasca scorul final al partidei.

Oficialii lui Hermannstadt anunta ca meciul din Banie a fost picatura care a umplut paharul si vor depune memoriu impotriva centralului.

"Asa ceva e inadmisibil! Am tot tacut, am fost de nenumarate ori dezavantajati de arbitri, nu am spus nimic pană acum, dar acum s-a umplut paharul. Domnul Iulian Calin i-a dat Craiovei un penalti gratuit chiar inainte de pauza. Nu a fost fault, a fost simulare clara, Cicaldau trebuia sa primeasca al doilea cartonas galben si intram la cabine cu 1-0, iar in repriza secunda aveam om in plus. Eliminarea lui Dumitriu, din finalul meciului, a fost, de asemenea, nemeritata. La al doilea 'galben', un jucator de-al Craiovei il faultase inainte pe NKololo, dar asta nu s-a vazut, sau nu s-a vrut sa se vada. Nu este prima data cand suntem dezavantajati. Cu Calarasiul am luat gol in prelungiri dupa ce arbitrul a intors jocul si a dat o lovitura libera. La Dinamo am jucat o repriza in inferioritate dupa ce Tsoumou a fost eliminat foarte usor. Cu Gaz Metan am avut gol anulat in minutul 1. Exemplele ar putea continua. Nu vom mai tacea. Am decis sa depunem memoriu impotriva domnului Iulian Calin. Sibiul nu merita sa fie bataia de joc a arbitrilor”, a declarat presedintele clubului FC Hermannstadt, Teodor Birt.