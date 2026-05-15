Finalul de sezon din Superliga este extrem de interesant, iar campioana României s-ar putea decide în ultima etapă. Pe lângă asta, vom afla cât de curând și formațiile care merg în cupele europene și la barajul de Conference League.

Istvan Kovacs, retrogradat! Din Champions League, la Liga 2

Arbitrul român nu a fost delegat la unul dintre cele mai importante meciuri ale acestui sezon din Superliga: Universitatea Craiova - ”U” Cluj.

În schimb, Istvan Kovacs va arbitra partida din play-off-ul Ligii 2, Steaua - FC Voluntari, meci în urma căruia ilfovenii ar putea să promoveze în Superliga.

CCA a decis să îl trimită în Liga 2 pe singurul central care a arbitrat toate finalele de cupe europene (Champions League, Europa League și Conference League), chiar dacă luni sunt programate patru meciuri din play-out-ul Superligii.

Partida Steaua - FC Voluntari, din runda a 10-a din play-off-ul Ligii 2, va avea loc sâmbătă, 16 mai, de la ora 11:00. Ilfovenii trebuie să câștige în Ghencea și Sepsi să piardă cu Chindia Târgoviște pentru a promova direct în Superliga.