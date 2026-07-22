Bănățenii au reușit mai multe transferuri importante în această perioadă, după promovarea în Liga 2, țintind și revenirea în Superliga României. Echipa pregătită de Dan Alexa a convins și în amicalul disputat cu US Lecce, echipă din Serie A, cu un lot cotat la 71,9 milioane de euro.

Poli Timișoara, victorie mare înainte de noul sezon de Liga 2!

Ianis Doană, jucătorul pe care Poli Timișoara l-a transferat de la Dinamo în această vară, a dat lovitura în minutul 87 pentru bănățeni, aducând o victorie importantă, de moral înainte de startul sezonului din Liga 2.

Tânărul jucător al lui Poli a marcat după penalty-ul executat de Andrei Artean.

„Atent la mingea respinsă de portar în urma penalty-ului executat de Artean, Ianis Doană (min. 87) ne aduce o victorie de prestigiu în cel de-al treilea test al stagiului austriac!”, a transmis Poli Timișoara.