FOTO Ce victorie pentru Poli Timișoara! Bănățenii au câștigat amicalul cu o echipă din Serie A

Ce victorie pentru Poli Timișoara! Bănățenii au câștigat amicalul cu o echipă din Serie A Liga 2
SPORT.RO
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Politehnica Timișoara a câștigat un amical important, scor 1-0 cu Lecce, formație care evoluează în Serie A.

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Poli TimisoaraLeccepoli timișoara - lecce
Din articol

Bănățenii au reușit mai multe transferuri importante în această perioadă, după promovarea în Liga 2, țintind și revenirea în Superliga României. Echipa pregătită de Dan Alexa a convins și în amicalul disputat cu US Lecce, echipă din Serie A, cu un lot cotat la 71,9 milioane de euro.

Poli Timișoara, victorie mare înainte de noul sezon de Liga 2!

Ianis Doană, jucătorul pe care Poli Timișoara l-a transferat de la Dinamo în această vară, a dat lovitura în minutul 87 pentru bănățeni, aducând o victorie importantă, de moral înainte de startul sezonului din Liga 2.

Tânărul jucător al lui Poli a marcat după penalty-ul executat de Andrei Artean.

Atent la mingea respinsă de portar în urma penalty-ului executat de Artean, Ianis Doană (min. 87) ne aduce o victorie de prestigiu în cel de-al treilea test al stagiului austriac!”, a transmis Poli Timișoara.

Până acum, pentru sezonul 2026-27 al Ligii 2, la Poli Timișoara au sosit: Luca Ungureanu (portar, 18 ani, ex-Timișul Șag), Andras Huszti, Sebastian Itu, Ştefan Ştefanovici, Andrei Artean, Ovidiu Popescu, Mihai Dolghi, Dan Ştefan Spătaru, Mihai Bonţ, Aurelian Chiţu, Ianis Doană și Stephan Drăghici.

„Ce urmează e mereu cel mai important. Din punctul meu de vedere plecăm favoriți. Obiectivul meu personal e să promovăm în prima ligă. Sunt foarte mulțumit de campania de transferuri. La ce jucători au venit e normal. Cred că s-a făcut o campanie care de foarte mulţi ani la Poli Timișoara nu s-a mai făcut”, spunea Dan Alexa.

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