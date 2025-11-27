Interviurile de după meciurile FCSB-ului devin, treptat, o probă de tărie mentală pentru jucătorii echipei. Pentru că, la ce rezultate sunt în acest sezon, doar curajoșii lotului pot îndura întrebările reporterilor!

Joi, după 0-1 cu Steaua Roșie Belgrad, primul fotbalist care și-a asumat acest rol neplăcut, de a vorbi despre încă un eșec, al 13-lea în 32 de meciuri oficiale, a fost Florin Tănase. Vizibi afectat, internaționalul bucureștenilor cu greu și-a găsit cuvintele.

„Centrare și am primit un gol simplu. Ca de obicei, adversari singuri pe la noi prin careu. Asta se întâmplă. Nu e un blestem, dar când ajung în careul nostru se întâmplă ceva, sare mingea la ei. Din păcate, am pierdut trei puncte foarte mari. Trebuie să uităm acest joc și să ne concentrăm pe meciul din campionat pentru că avem nevoie de cele trei puncte. E clar că fanii sunt dezamăgiți. Au perfectă dreptate. Când pierzi atâtea puncte într-un sezon e inacceptabil. Avem nevoie de susținerea lor în continuare. Trebuie să fie și ei conștienți de asta și să ne ajute în aceste momente. Sperăm ca de duminică să nu mai facem greșeli și să marcăm goluri. Noi am marcat mai mereu, mai puțin azi, dar am și primit goluri foarte ușor“, a spus Tănase, la microfonul Digi Sport.

Duminică (ora 20:30), FCSB va reveni pe teren, tot în deplasare, în meciul din etapa a 18-a cu Farul Constanța.

