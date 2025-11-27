FCSB, o catastrofă de echipă! Asta a devenit campioana României, atât pe plan intern, cât și în Europa.

În Superliga noastră, formația bucureșteană e pe loc de play-out, 10 din 16, când am trecut și de etapa a 17-a! În grupa de Europa League, situația e și mai proastă: locul 31 din 36, când mai sunt trei meciuri. Așadar, continuarea parcursului european ține de acum de un miracol, în condițiile în care, pentru ca acest lucru să se întâmple, FCSB are nevoie de o clasare între primele 24.

FCSB l-a pierdut pe Darius Olaru

Și, cum un necaz nu vine singur, FCSB a mai primit o lovitură, după partida cu Steaua Roșie Belgrad (0-1). În repriza a doua, căpitanul Darius Olaru a primit un „galben“, în minutul 63, devenind suspendat pentru următorul meci din Europa League, cel cu Feyenoord de acasă (11 decembrie).

Pierderea căpitanului lungește lista indisponibililor pe care sunt deja Mihai Popescu, Dawa și Alibec, toți accidentați.

