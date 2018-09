Contra a decis! Asa va arata Romania cu Muntenegru: 3 SURPRIZE in primul "11"! Romania - Muntenegru e vineri, 21:45, la PROTV!

Toate rezumatele din Nations League sunt la PROX de joi, de la 23:30. Romania - Muntenegru e vineri, 21:45, la PROTV! Serbia - Romania e luni, 21:45, PROTV!

Cosmin Contra a stabilit in mare parte cum va arata echipa Romaniei la meciul de debut din Nations League.

Selectionerul are creionat primul "11", cu 8 jucatori titulari certi, insa mai are unele dubii in ceea ce priveste trei posturi din echipa. Potrivit GazeteiSporturilor, Contra ar prefera sa-i titularizeze pe Bancu si Mitrita in banda stanga, in locurile lui Tosca, respectiv Maxim, iar in atac ar fi tentat sa inceapa cu Tucudean, nu cu veteranul Keseru.

Cum ar putea arata Romania la partida cu Muntenegru: Tatarusanu - Benzar, Sapunaru, Chiriches, Bancu - Stanciu, Pintilii - Chipciu, Budescu, Mitrita - Tucudean

Romania a jucat pana acum trei partide contra Muntenegrului si a castigat un singur meci, 4-0 intr-un amical disputat inainte de EURO 2008. Au urmat apoi meciurile din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2018: 1-1, la Cluj, si 0-1 in Muntenegru.



Ce inseamna Nations League

Nations League, un proiect al fostului presedinte UEFA Michel Platini, va debuta joi, cu 55 de echipe la start, impartite in patru esaloane valorice, care se vor bate si pentru calificarea la EURO 2020. Competitia este menita sa inlocuiasca meciurile amicale lipsite de popularitate si se va desfasura conform unui sistem complicat, cu promovare si retrogradare.

Castigatoarele grupelor din seriile B, C si D vor promova in esaloanele valorice superioare, in timp ce echipele clasate pe ultimele locuri in seriile A, B si C vor retrograda in esalonul imediat inferior. Castigatoarele celor patru grupe din Seria A se vor bate pentru trofeul Nations League, intr-un miniturneu care va avea loc in iunie 2019. Romania se afla in a treia serie valorica (C), in Grupa a 4-a, alaturi de Serbia, Muntenegru si Lituania.

Cele mai bune patru echipe din fiecare serie valorica vor intra intr-un baraj de calificare la EURO 2020, daca nu vor reusi acest lucru in urma preliminariilor Campionatului European, in martie 2020, pentru fiecare serie fiind disponibil un loc. Cele patru echipe din play-off vor disputa semifinale intr-o singura mansa (pe terenul echipei cu linie de clasament mai buna in grupele Ligii Natiunilor), iar finalistele se vor duela intr-o singura mansa (gazda va fi trasa la sorti). Castigatoarea se califica la EURO 2020. Acest lucru inseamna ca si echipele din ultima serie valorica (D) vor avea sigur o reprezentanta la EURO 2020.