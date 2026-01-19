Ucrainenii de la Metalist Harkov au pus pe masă patru milioane de euro pentru transferul mijlocașului, o sumă importantă, dar sub pretențiile ”Câinilor Roșii”, care așteaptă cel puțin 5 milioane de euro.

Andrei Nicolescu: ”În urma discuțiilor, am setat o clauză de reziliere!”

În urma discuțiilor, Cîrjan a decis să refuze oferta, iar fotbalistul a ajuns la un acord cu formația din ”Ștefan cel Mare” pentru includerea unei clauze de reziliere de 5 milioane de euro.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat cum s-a ajuns la această decizie, dar și de ce Cîrjan a refuzat ferm oferta de la Metalist Harkov, deși salariul oferit era unul extrem de tentant.

”N-a fost nicio poveste, am stat de vorbă cu agentul, am stat de vorbă cu el şi ne-am liniştit destul de repede, până următoarea zi, pe la prânz.

Cred că asta este a doua ofertă venită care conţine şi bonusuri, prima era fără bonusuri. Dacă era o ofertă care să conţină suma pe care ne-o dorim pentru Cîrjan, discutam despre modul în care se făcea plata.

Când am primit-o, important era să vorbim cu Cătălin, să vedem cum se simte. Era important să vadă cum gestionează chestia asta. A fost o discuţie foarte matură, am înţeles, contează foarte mult şi banii. Cred că a primit foarte mult respect din partea noastră.

El e foarte important pentru noi. De aici, totul a decurs normal. Da, el nu era tentat, a spus că sunt foarte mulţi bani la mijloc şi contează mult, dar contează şi cum se simte clubul şi ce vrem să realizăm.

De aici, discuţiile s-au dus în direcţia respectivă (n.r. – de a refuza transferul la Metalist Harkov). Adică n-a fost un ‘da, aş vrea, îmi place’, sub nicio formă. Mult mai importantă a fost promisiunea făcută. Nu aveam o clauză. În urma discuţiilor, acum am setat-o. O clauză care să mulţumească ambele părţi”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

