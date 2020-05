Scandal URIAS in care este implicat un star de la Atletico Madrid! Trippier ar fi fost prins la PARIURI

Kieran Trippier ar fi jucat la pariuri, incalcand astfel regulile federatiei engleze.

Potrivit Daily Mail, englezul a pariat pe Atletico Madrid de mai multe ori, chiar dupa ce s-a transferat in capitala Spaniei, in vara lui 2019, pentru suma de 22 de milioane de euro.

Nu este singurul caz de acest fel, Daniel Sturridge a fost suspendat 7 saptamani si a primit o amenda de 171 de mii de euro, dupa ce i-ar fi spus fratelui sau, sa parieze pe un eventual transfer la Sevilla, in ianuarie 2018. Mutarea nu s-a concretizat, iar atacantul englez a ajuns sa fie imprumutat la West Bromwich Albion.

"M-am supus in totalitate anchetei in ultimele luni si voi continua sa fac asta. Vreau sa fie clar ca niciodata in cariera mea de fotbalist profesionist, nu am pariat si nu am obtinut niciodata bani din alte pariuri legate de fotbal", e declarat Trippier pentru Daily Mail.