Iar a dormit bine Sumudica! :) Razgandeala la 24 de ore de cand cerea sa fie scos din orice calcule: "As semna in minutul 1!"

Dupa infrangerea cu Armenia, Sumudica anunta ca nu are niciun gand sa preia banca nationalei in eventualitatea in care Federatia se desparte de Radoi.

La 24 de ore distanta, antrenorul si-a reconsiderat pozitia. E gata sa discute cu FRF, in cazul in care e cautat.

"Mi-a zis mama, mandra, ca sunt pe primul loc intr-un sondaj. I-am zis sa stea linistita, ca nu inseamna ca ajunge Sumudica la nationala daca il vor suporterii. Sunt liber, dar nu stiu cat mai sunt, cateva saptamani. Acum sunt liber, dar am discutii, de 12 ani eu nu tau. N-as refuza niciodata nationala, in minutul 1 as semna. Munca de selectioner e alta, dar ar fi o provocare si cred ca am destula experienta pentru a face fata.

Nu cred ca se ajunge la Sumudica. Hagi, Olaroiu, Petrescu au experienta mai mare si ar merita sa fie inaintea mea selectioneri. Eu sunt onest, nu m-am ascuns niciodata. Imi vad lungul nasului. In plus, nationala are selectioner", a spus Sumudica la Telekom Sport.

Miercuri seara, fostul antrenor de la Rize si Gaziantep anunta la PRO X ca: "nu voi antrena nationala, uitati de asta. Mie imi trebuie sa simt mirosul de iarba, sa ies la antrenament in fiecare zi!"



