Ștefan Nanu n-a uitat momentul în care Mircea Lucescu a intrat în vestiar. "Eram ca o echipă de cartier, toți eram îmbrăcați diferit". Ce le-a zis Il Luce

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mircea Lucescu va fi înmormântat azi. Ștefan Nanu, fostul său elev de la Rapid, amintire puternică din Giulești.

TAGS:
Stefan NanuMircea Lucescu
Din articol
  • Funeralii mircea lucescu 9042026 2
×
Dinluce
Whatsapp video 2026 04 09 at 173919
Ahmetov
Whatsapp video 2026 04 09 at 173854
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ștefan Nanu, unul dintre cei mai valoroși fundași stânga din fotbalul românesc de după 1989, a vorbit despre Mircea Lucescu și despre perioada în care a colaborat cu Il Luce la Rapid. Nanu, campion cu Rapid, și-a amintit despre un episod care-i va rămâne mereu lipit de suflet.

Ștefan Nanu: "Mircea Lucescu, un uriaș!" / "Rapid trebuia să fie o emblemă, iar noi trebuia să arătăm ca atare!"

„Durerea cea mai mare este pierderea lui Mircea Lucescu. Din punctul meu de vedere, un uriaș din istoria sportului și un om care mi-a fost antrenor. Prima amintire pe care o am cu el este din perioada ’97, când am ajuns la Rapid. Toți eram îmbrăcați în tricouri și treninguri diferite. Eram ca o echipă de cartier, fiecare venea în Puma, Nike, ce avea. Nu arătam deloc ca o echipă.

A venit Mircea Lucescu și ne-a zis: «Ce-i cu voi?» Parcă îl văd râzând, cu vocea lui moale și caldă, care impunea respect. Și ne-a spus: «De mâine aveți toți echipament. Când veniți, să fiți îmbrăcați la fel. O echipă e echipă doar când arată ca o echipă.» Asta a fost prima mea întâlnire cu el. Mai avusesem antrenori înainte — Liță Dumitru m-a dus la Rapid, apoi a rămas Nicolae Manea, Dumnezeu să-l odihnească — dar când a venit dânsul, a pus imediat amprenta pe disciplină. De la disciplină și unitate de grup a început totul. Rapid trebuia să fie o emblemă, iar noi trebuia să arătăm ca atare.

Tot ceea ce făcea dânsul era benefic pentru echipă. Știa să apropie grupul, știa să ne ceară exact ce își propunea. În primul an, cu lotul acela care terminase pe locul 8, cred că a adus doar 2–3 jucători. Și totuși am câștigat Cupa României în primul an cu el. Apoi ne-a spus în vestiar: «Obiectivul nostru este să câștigăm Cupa și Campionatul.» Nu vorbea despre obiective mici; vorbea despre fotbal modern, despre progres. Știa mereu să ne ducă în punctul în care voia el", a declarat Nanu, potrivit Sport Total FM.

Perioada lui Ștefan Nanu la Rapid București este una dintre cele mai importante din cariera lui.

  • A jucat la Rapid între 1997 și 1999
  • A strâns 60 de meciuri și 1 gol în campionat

Performanțe:

Campion al României (1999) cu Rapid

Câștigător al Cupei României (1998)

A făcut parte din generația foarte puternică antrenată de Mircea Lucescu, care a adus titlul în Giulești în 1999.

Publicitate
Publicitate

Legendarul antrenor Mircea Lucescu va fi înmormântat astăzi, la cimitirul Bellu, cu onoruri militare, după o viaţă dedicată fotbalului. Sicriul cu trupul său neînsufleţit a fost depus miercuri, la Arena Naţională, iar toţi cei care l-au iubit şi preţuit şi-au putut lua rămas bun până joi la ora 20.00.

Peste 15.000 de oameni au trecut pe la catafalc, unde a stat neîncetat Răzvan Lucescu, dar şi copiii săi Matei şi Marilu.  Astăzi, cortegiul funerar se va deplasa de la Arena Naţională către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică este strict limitată la familie şi invitaţii apropiaţi.

Ultima etapă a ceremoniei va avea loc începând cu ora 12:20, la cimitirul Bellu. Momentul înhumării va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale regretatului antrenor.

Ora 13:10: Înhumarea propriu-zisă. Conform dorinţei familiei, accesul publicului larg va fi restricţionat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiaţi.

Mircea Lucescu a murit, marţi, la vârsta de 80 de ani. El a condus ultimul său meci în 26 martie, când naţionala României a fost învinsă de Turcia în barajul pentru Cupa Mondială.

În cei peste 45 de ani în antrenorat, Mircea Lucescu a avut sub comandă sute de fotbaliști valoroși, iar câțiva au fost de clasă mondială. Printre supestarurile antrenate de "Il Luce" se numără Ronaldo NazarioRoberto Baggio, Gică Hagi, Diego Simeone, Javier Zanetti, Andrea Pirlo, Claudio Taffarel, Ivan Zamorano, Fernandinho, Giuseppe Bergomi, Youri Djorkaeff și Henrikh Mkhitaryan

Lista impresionantă a jucătorilor antrenați de Mircea Lucescu de-a lungul carierei:

Michael Klein, Romulus Gabor, Remus Vlad, Ioan Andone, Mircea Rednic, Florea Dumitrache, Dorin Mateuț (Corvinul Hunedoara), Gică Hagi, Dumitru Moraru, Gino Iorgulescu, Costică Ștefănescu, Ilie Balaci, Mircea Sandu, Ladislau Boloni, Ionel Augustin, Gavril Balint, Nicolae Ungureanu, Rodion Cămătaru, Helmuth Duckadam, Aurel Țicleanu, Silviu Lung, Victor Pițurcă, Ştefan Iovan, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici, Marius Lăcătuș (România), Marin Dragnea, Costel Orac, Florin Răducioiu, Dănuț Lupu, Florin Prunea, Bogdan Stelea, Ionuț Lupescu, Claudiu Vaișcovici, Ioan Ovidiu Sabău (Dinamo).

Diego Simeone, Henrik Larsen, Jose Chamot, Michele Padovano, Alessandro Calori (Pisa), Andrea Pirlo, Maurizio Ganz, Daniele Carnasciali, Marco Rossi, Gabriele Ambrosetti, Marco Ballotta, Jorge Cadete, Ivano Bonetti, Eugenio Corini (Brescia), Igor Simutenkov, Fernando De Napoli, Dietmar Beiersdorfer, Georges Grun, Adolfo Valencia, Max Tonetto, Filippo Galli (Reggiana), Bogdan Lobonț, Adrian Iencsi, Ștefan Nanu, Nicolae Stanciu, Daniel Pancu, Răzvan Raț, Marius Măldărășanu, Constantin Schumacher (Rapid), Ronaldo, Gianluca Pagliuca, Giuseppe Bergomi, Javier Zanetti, Youri Djorkaeff, Aron Winter, Roberto Baggio, Ivan Zamorano, Paulo Sousa (Inter Milano).

Claudio Taffarel, Gică Popescu, Bulent Korkmaz, Okan Buruk, Emre Belozoglu, Mario Jardel, Umit Davala, Hasan Șaș, Sergen Yalcin, Arif Erdem (Galatasaray), Oscar Cordoba, Tayfur Havutcu, Pascal Nouma, Federico Giunti, Ilhan Mansiz, Zago, Gokhan Zan (Beșiktaș), Dmytro Chygrynskyi, Darijo Srna, Matuzalem, Anatoliy Tymoshchuk, Tomas Hubschman, Elano, Jadson, Fernandinho, Leonardo, Stipe Pletikosa, Mariusz Lewandowski, Igor Duljaj, Luiz Adriano, Brandao, Willian, Ciprian Marica, Andriy Pyatov, Oleksandr Kucher, Ilsinho, Yaroslav Rakitskyi, Alex Teixeira, Douglas Costa, Taras Stepanenko, Henrikh Mkhitaryan, Ismaily, Taison, Serhiy Kryvtsov, Fred, Alex Teixeira, Dentinho, Marlos, Mykola Matvienko, Bernard (Șahtior Donețk).

﻿Domenico Criscito, Aleksandr Kokorin, Aleksandr Kerzhakov, Viktor Fayzulin, Javi Garcia, Artem Dzyuba, Branislav Ivanovic (Zenit St. Petersburg), Mehmet Topal, Gokhan Gonul, Caner Erkin, Enes Unal, Nuri Sahin, Cenk Tosun, Cengiz Under, Hakan Calhanoglu, Caglar Soyuncu, Merih Demiral, Umut Bulut (Turcia), Vitalii Mykolenko, Illya Zabarnyi, Serhiy Sydorchuk, Viktor Tsyhankov, Mykola Shaparenko, Vladyslav Vanat, Vitaliy Buyalskyi, Tomasz Kedziora, Oleksandr Karavayev, Andriy Yarmolenko (Dinamo Kiev), Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicolae Stanciu, Vlad Chiricheș, Răzvan Marin, Dennis Man, Denis Drăguș (România)

A antrenat în România, Italia, Turcia, Ucraina și Rusia

Mircea Lucescu (80 de ani) este născut în București și s-a format la Școala Sportivă Nr. 2 din Capitală. Ca jucător a activat la Dinamo București (1963-1965, 1967-1977, 1990), Știința București (1965-1967 / împrumutat) și Corvinul Hunedoara (1977-1982). A strâns 64 de selecții și 9 goluri pentru naționala României, cu care a participat la CM 1970, unde a fost căpitanul echipei. În palmaresul de fotbalist are Divizia A (7), Cupa României (1) și un loc secund în ancheta Fotbalistul român al anului (1974 / după Cornel Dinu). 

Din postura de antrenor a fost sub contract cu echipele Corvinul Hunedoara (1979-1982), România (1981-1986, calificare la Euro 1984 / 2024-2026), Dinamo București (1985-1990), Pisa (1990-1991), Brescia (1991-1995), Reggiana (1996), Rapid București (1997-1998, 1999-2000), Inter Milano (1998-1999), Galatasaray (2000-2002), Beșiktaș (2002-2004), Șahtior Donețk (2004-2016), Zenit St. Petersburg (2016-2017), Turcia (2017-2019) și Dinamo Kiev (2020-2023).

În palmaresul de manager are Divizia A (2), Cupa României (3), Supercupa României (1), Anglo-Italian Cup (1), Super Lig (2), Ukrainian Premier League (9), Ukrainian Cup (7), Ukrainian Super Cup (8), Supercupa Europei (2), Russian Super Cup (1), titlurile de "Antrenorul român al anului" (5) și "Antrenorul anului în Ucraina" (4) și distincțiile Ordinul Meritul Sportiv (Clasa a III-a, 2009 / România), Ordinul Steaua României (2009), Ordinul de Merit (Clasa a III-a, 2006 / Clasa a II-a, 2009 / Clasa I-a, 2011 // Ucraina) și titlul onorific de Cetățean de onoare al orașului Donețk.

CITESTE SI
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!