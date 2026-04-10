Ștefan Nanu n-a uitat momentul în care Mircea Lucescu a intrat în vestiar. "Eram ca o echipă de cartier, toți eram îmbrăcați diferit". Ce le-a zis Il Luce

Rinat Ahmetov și momentul cu Lucescu pe care nu-l va uita vreodată. "Nu prea ne reușea, dar noi oricum câmtam"

Ștefan Nanu, unul dintre cei mai valoroși fundași stânga din fotbalul românesc de după 1989, a vorbit despre Mircea Lucescu și despre perioada în care a colaborat cu Il Luce la Rapid. Nanu, campion cu Rapid, și-a amintit despre un episod care-i va rămâne mereu lipit de suflet.

Ștefan Nanu: "Mircea Lucescu, un uriaș!" / "Rapid trebuia să fie o emblemă, iar noi trebuia să arătăm ca atare!"

„Durerea cea mai mare este pierderea lui Mircea Lucescu. Din punctul meu de vedere, un uriaș din istoria sportului și un om care mi-a fost antrenor. Prima amintire pe care o am cu el este din perioada ’97, când am ajuns la Rapid. Toți eram îmbrăcați în tricouri și treninguri diferite. Eram ca o echipă de cartier, fiecare venea în Puma, Nike, ce avea. Nu arătam deloc ca o echipă.

A venit Mircea Lucescu și ne-a zis: «Ce-i cu voi?» Parcă îl văd râzând, cu vocea lui moale și caldă, care impunea respect. Și ne-a spus: «De mâine aveți toți echipament. Când veniți, să fiți îmbrăcați la fel. O echipă e echipă doar când arată ca o echipă.» Asta a fost prima mea întâlnire cu el. Mai avusesem antrenori înainte — Liță Dumitru m-a dus la Rapid, apoi a rămas Nicolae Manea, Dumnezeu să-l odihnească — dar când a venit dânsul, a pus imediat amprenta pe disciplină. De la disciplină și unitate de grup a început totul. Rapid trebuia să fie o emblemă, iar noi trebuia să arătăm ca atare.

Tot ceea ce făcea dânsul era benefic pentru echipă. Știa să apropie grupul, știa să ne ceară exact ce își propunea. În primul an, cu lotul acela care terminase pe locul 8, cred că a adus doar 2–3 jucători. Și totuși am câștigat Cupa României în primul an cu el. Apoi ne-a spus în vestiar: «Obiectivul nostru este să câștigăm Cupa și Campionatul.» Nu vorbea despre obiective mici; vorbea despre fotbal modern, despre progres. Știa mereu să ne ducă în punctul în care voia el", a declarat Nanu, potrivit Sport Total FM.