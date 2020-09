Rapid pleaca din Regie! Unde pot juca giulestenii restul partidelor din Liga 2 

Rapid nu este multumita de calitatea gazonului din Regie, iar oficialii clubului vor sa mute echipa pe alt stadion.

Echipa din Giulesti are 3 optiuni la dispozitie: Buftea, Clinceni si Voluntari.

"Gazonul nu il putem schimba, ar costa 350.000 de euro. Mai ales acum, fara suporteri, ne gandim foarte serios sa jucam pe un gazon unde putem sa ne exprimam. Avem 3 variante, Buftea, Clinceni si Voluntari. Important e sa avem un gazon bun si sa ne exprimam cum ne dorim", a declarat Andrei Nicolescu, vicepresedintele Rapidului, pentru ProSport.

Rapid a castigat in Regie cu 2-1, in fata lui Pandurii Targu-Jiu, intr-un meci din etapa a doua a Ligii 2. Echipa din Giulesti are 6 puncte dupa primele doua meciuri.