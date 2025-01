Pe ce loc s-ar afla "Gașca nebună" de la Sportul Studențesc în Superliga României? Răspunsul lui Dacian Varga

În cadrul emisiunii moderate de Andru Nenciu, Dacian Varga (40 de ani) a analizat tot ce s-a întâmplat în Superliga României, a scos în evidență jucătorii care l-au impresionat, antrenorii care excelează și echipa favorită la titlu.



La Poveștile Sport.ro, emisiune difuzată de Sport.ro și VOYO, fostul campion cu Unirea Urziceni a dezvăluit și cine e adversarul care i-a făcut zile fripte, dar a povestit și despre perioada petrecută la Sportul Studențesc.



Dacian Varga, despre Sportul Studențesc: ”Ne-am bate pentru calificarea în play-off”



Sportul Studențesc a fost un club din București, care ultima oară a evoluat în Liga a 4-a, în 2017. Clubul are un singur trofeu în palmares, Cupa Balcanică, întrecere pe care a câștigat-o în 1979. Culorile fostei entități sunt albul și negrul, iar echipa era supranumită ”Gașca nebună”. Pe arena din cartierul bucureștean Regie și-a desfășurat activitatea, arenă care a fost închiriată, în urmă cu aproximativ un an, de Academia Germană de Fotbal, o școală de fotbal care coordonează mai multe grupe de juniori, dar și o echipa ACS Centrul German de Fotbal (Liga 4 București).



Stadionul Regie a fost inaugurat în 1920 și renovat de trei ori (1972, 2004, 2019) și are o capacitate de 10.020 de locuri. A mai fost cunoscut sub numele "Belvedere" (între anii 1920-1950, după numele cartierului din vecinătate) și "C.A.M." (Casa Autonomă a Monopolurilor). A găzduit două finale de Cupa României (1992, 1994), dar și meciuri din Cupa UEFA când "studenții" au jucat cu Neuchatel Xamax (1985), Omonia Nicosia (1986), Gent (1986), Brondby (1987) sau Hellas Verona (1987), plus meciuri spectaculoase în Divizia A ale ”Găștii Nebune”.



Dacian Varga, fost jucător exponențial la Sportul Studențesc



Dacian Varga și-a amintit cu plăcere de perioada în care evolua pentru Sportul Studențesc și a făcut un exercițiu de imaginație. Întrebat unde s-ar clasa la finalul unui sezon de SuperLiga României în zilele noastre echipa pentru care el a jucat, Varga a declarat că s-ar lupta pentru prinderea unui loc în play-off-ul întrecerii.



”Noi eram imprevizibili. Când jucam împotriva primelor echipe, nu aveam nevoie de antrenor, ne mobilizam foarte bine. Cred că ne băteam la play-off în zilele noastre, am fi fost pe locul 6-7 în ziua de azi”, a spus Dacian Varga în emisiunea Poveștile Sport.ro.



Reamintind, Dacian Varga, Ionuț Mazilu, Costin Lazăr, Stelian Stancu, Eduard Stăncioiu, Costin Curelea sau Viorel Ferfelea au fost jucători reprezentativi în ultima parte a istoriei clubului ”alb-negru”.