CSM Reșița conduce autoritar seria sa din Liga 1, dar Dan Alexa și conducătorii reșițeni au pregătit un proiect care vrea gruparea din Valea Domanului în Liga 1.

"Rosonerii din Banat" sunt lideri în Seria 7 a Ligii 3, cu 60 de puncte acumulate, peste CSM Deva (49p) și Pandurii Tg. Jiu (34p), iar din lot fac parte jucători cu experiență la nivelul Ligii 1 și Ligii 2, precum Vali Lazăr, Ștefan Bărboianu, Ionuț Cioinac, Cristian Zimmermann, Alin Dudea, Călin Cristea, Marian Drăghiceanu, Antoniu Manolache, Sebastian Velcotă, Amir Jorza sau Mediop Ndiaye. În Caraș-Severin se va moderniza și arena "Mircea Chivu", cu o investiție de 12 milioane de euro.

"Avem 11 puncte de locul al doilea și 23 de locul al treilea. Suntem la baraj 100%. Dar, la Liga 3, știi cum e, mai sunt două meciuri de baraj... Poți să câștigi toate jocurile în play-off și să nu promovezi. După play-off, se joacă cu echipe din altă serie, sunt două partide dificile. Suntem în target, avem doar trei egaluri în acest sezon, dar trebuie să fim foarte atenți până la final. E mai greu să ajungi în Liga 2 decât în Liga 1. Crede-mă, știu ce zic!

Pentru mine ar fi a patra promovare, după ce am dus ACS Poli Timișoara. Rapid și Dunărea Călărași în Liga 1. A fost multă muncă acolo, dar vreau să o reușesc și pe a patra. Targetul la Reșița e să promovăm în Liga 2 și apoi să încercăm să ajungem în Liga 1. Sper să și putem. Adică lucrurile care au mers până acum, să meargă și în sezonul viitor. Se vorbește mult și de noul stadion, care va costa aproximativ 12 milioane de euro. Nu se face un stadion de la zero, se modifică și se modernizează cel actual. Se ridică tribunele, se adaugă multe facilități moderne. Am înțeles că e deja aprobat, e în stadiul final, s-a intrat în linie dreaptă înainte de demararea lucrărilor.

Am reușit să strângem jucători cu experiență la Reșița. Aceasta a fost una dintre condiții, când am acceptat oferta de la Reșița, să pot să aduce ce jucători mi-am dorit. Am ales mulți fotbaliști cu care am lucrat, le cunosc potențialul, știu ce fel de caractere au. Până acum nu m-am înșelat, avem o echipă bună. Cred că avem cele mai multe puncte dintre echipele din Liga 3, la egalitate cu Hunedoara, dar avem avantaj la golaveraj", a declarat Dan Alexa pentru Sport.ro.