Dan Alexa recunoaște. I s-au oferit bani ca să vândă un meci în Europa League: „Am fost inclusiv la DNA!”

Tehnicianul de 42 de ani a dezvăluit că în perioada în care activa ca fotbalist, la Poli Timișoara, un român i-a propus suma de 500.000 de euro ca să vândă meciul cu Dinamo Zagreb din etapa a doua a grupelor din Europa League.

Șeful Comisiei de Integritate de la UEFA, surprins că Alexa a refuzat banii

„Am fost contactat să vând un meci. Când am ieșit pe ușă i-am sunat pe Marian Iancu, pe Gheorghe Chivorchian. Am refuzat normal. Eram jucător la Poli. Am fost inclusiv la DNA. N-aș fi vrut să fac rău, dar s-au autosesizat.

Mi-a propus un român 500.000 de euro! Șeful Comisiei de Integritate de la UEFA a venit la Timișoara și mi-a zis: «Nu știu dacă refuzam juma de milion de euro!»” a spus Dan Alexa la „Invitații lui Ovidiu”.

Dan Alexa este în momentul de față antrenorul lui CSM Reșița. Echipa sa conduce detașat în playoff-ul Seriei 7 a Ligii 3 și are șanse mari să promoveze la finalul sezonului în Liga 2.