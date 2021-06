Dan Alexa este liber de contract! Cu ce echipa negociaza dupa despartirea de Poli Timisoara

ASU Poli Timisoara a ramas fara antrenor.

Dan Alexa si-a anuntat plecarea de la echipa, dupa 7 luni petrecute pe banca clubului banatean.

"Vreau sa spun ca tot ce am facut am facut din tot sufletul. Le multumesc celor care au fost langa mine in aceste momente: Cristi, Seba, Sasa si Dinu (n.r. – cei trei suporteri-sponsori si Sebastian Novovic, presedintele Druckeria). Si au tot respectul meu. Au fost impreuna zi de zi, indiferent de situatie.

Imi doresc din tot sufletul ca Poli sa continue, sa creasca nivelul. Am hotarat sa plec, pentru ca sunt foarte implicat si imi era foarte greu in aceasta perioada.

Poate prin plecarea mea din club se vor apropia mai multi de Poli. Am inteles ca Dominic Fritz s-a suparat foarte mult pentru declaratile mele. Imi doresc ca oameni sa realizeze ca Poli nu este interesanta doar in campania electorala. Am vrut sa facem un lucru istoric, dar nu a fost sa fie.

Cand esti foarte implicat, suferi dublu la orice nereusita. Sunt prea implicat si trebuie sa ma linistesc, sa reiau un proiect. Menirea mea este sa antrenez. Am fost manager o vreme, acum vine vremea sa antrenez."

Potrivit ProSport, Dan Alexa negociaza cu CSM Resita.