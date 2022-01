"Am două mici secrete!" Dan Alexa dă cărțile pe față pe o temă sensibilă

Dan Alexa, în prezent antrenor la CSM Reșița, în eșalonul al treilea, a fost unul dintre mijlocașii centrali valoroși din Liga 1, după Revoluție. Și-a croit un drum în meseria de antrenor și și-a trasat câteva ținte, pe care le-a împărășit recent.

Timișoreanul în vârstă de 42 de ani a dezvăluit că pe agenda sa, în viitor, se află două echipe pe care și-ar dori să le antreneze. Una din Italia, care are o semnificație specială pentru români, dar și formația la care a jucat pe final de carieră, înainte de a se retrage de la Caransebeș.

Dan Alexa își dorește să antreneze Brescia!

"În mod cert echipa națională e mândria supremă pentru mine. Mereu am vrut să antrenez echipele unde am jucat, așadar cele de club și echipa națională. Iar la nivel de club am două mici secrete, să spunem așa. Primul ar fi Brescia. Eram mare fan în copilărie, Brescia Romena, era echipa etalon a copilăriei mele…



Acolo mi-aș dori enorm să antrenez. Și ar mai Anorthosis Famagusta. Știu că ți se pare ciudat, dar am trăit o atmosferă incredibilă acolo, am fost căpitan și am simțit un spirit special", a declarat Dan Alexa, într-un interviu pentru playsport.ro.

Alexa a debutat la echipa națională în 2004 contra Irlandei pe 27 mai, meci pierdut, 0–1. El a marcat singurele sale goluri pentru echipa națională în meciul amical cu Ucraina din februarie 2011.

40 de partide a jucat Dan Alexa pentru gruparea cipriotă Anorthosis Famagusta, între 2012 și 2014.

CSM Reșița, formație condusă de Cristi Bobar și antrenată de Dan Alexa, e pe primul loc în Seria a șaptea din Liga a treia, cu 43 de puncte după 15 etape.