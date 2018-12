Cu cati bani a fost vandut Mercedes-ul lui Ceausescu! Masina fabricata in 1973 a fost scoasa la licitatie

Aceasta a fost una dintre cele mai luxoase masini din colectia lui Ceausescu.

O masina Mercedes-Benz 350 SL, din 1973, care i-a apartinut lui Nicolae Ceausescu, a fost scoasa la licitatie si vanduta cu 49.500 de euro, iar toti banii au fost donati in scopuri caritabile, scrie auto-bild.ro.

Masina a facut parte din colectia impresionanta a fostului dictator si era considerata o adevarata bijuterie la vremea respectiva.

In 1997, Mercedes-ul a ajuns la un colectionar irlandez, Conor Hughes, iar din 2007 masina nu a mai fost condusa.

Are la bord doar 17.500 de km si se prezinta in stare excelenta. Pentru un plus de autenticitate, fostul proprietar i-a pastrat cauciucurile originale.