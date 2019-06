INCREDIBIL! Campioana care se desfiinteaza a DOUA OARA in 3 ani! Ce s-a intamplat la un istoric al Romaniei: "N-au bani nici sa se inscrie in campionat!"

Marius Stan trebuia sa fie prezentat oficial azi ca presedinte al Petrolului.

Conferinta a fost insa incheiata brusc dupa aparitia suporterilor in sala de conferinte, iar seful clubului, Madalin Mihailovici, a anuntat ca retrage sprijinul financiar acordat echipei.

Stan a mai ramas cateva minute cu jurnalistii si cu fanii. Le-a spus ca Petrolul risca sa ajunga in aceeasi situatie cu Otelul. Stan a dezvaluit ca fosta campioana e la un pas de o noua desfiintare! Otelul n-are bani nici sa se inscrie in campionat.

Otelul Galati s-a reinfiintat, exact ca Petrolul, si s-ar putea sa moara inca o data. Credeti-ma. Nu-i ajuta nimeni! Nimeni, absolut nimeni! Nimeni absolut! Nici primarie, nimeni! Au asteptat sponsori, Combinat. N-a venit nimeni. Sunt in situatia in care nu se inscriu in campionat si se vor desfiinta din nou", a spus Stan.