Paraschiv și Rădoi au jucat împreună la Steaua între 2000 și 2007. Au câștigat de trei ori titlul cu această echipă, în 2001, 2005 și 2006, precum și Supercupa României, în 2001 și 2006. Tot în 2006, au ajuns în semifinalele Cupei UEFA, fiind la un pas de finală, după ce câștigaseră cu 1-0 turul cu Middlesbrough, iar la retur au avut 2-0 (2-4 la final)!

Sorin Paraschiv: "La naționala de juniori am fost împreună cu Mirel Rădoi de la 14 ani"



„Da, am jucat 7 ani la Steaua alături de Mirel. Iar la echipa națională de juniori am fost împreună de la 14 ani. Când am terminat junioratul, eu am fost luat la echipa mare a Stelei, iar el a jucat un an la Extensiv. Deci doar un an nu am jucat împreună. În total, am fost colegi vreo 12-13 ani”, cuantifică Paraschiv.



„Para”, care urmează în acest an cursurile școlii de directori sportivi de la FRF, crede că Rădoi se gândește doar la câștigare campionatului în acest an: „La cum îl știu eu pe Mirel și la cât de ambițios este, are un singur obiectiv: titlul. L-am văzut foarte dezamăgit, chiar și când era pe locul 2. Sunt convins că cei de acolo vor trata noul campionat foarte serios. Să vedem ce strategie vor aborda și să vedem dacă va fi posibil să câștige, pentru că trebuie să detroneze o echipă foarte puternică și care continuă să se întărească, FCSB”.



Așadar, fostul mijlocaș căruia i se spunea și „Dulăul” va fi fanul lui Rădoi și al echipei din Bănie în sezonul ce vine: „Îi țin pumnii! Dacă ar reuși să câștige campionatul, normal că m-aș bucura. Chiar dacă antrenează de câțiva ani, el este un antrenor tânăr și, dacă reușește această performanță, trebuie aplaudat”.



„Rădoi ar putea juca lejer în naționala de tenis cu piciorul!”



Sorin și Mirel au rămas prieteni, se mai văd și acum și încing câteva partide de tenis cu piciorul. „Când Mirel are timp liber, jucăm tenis de picior, facem echipă împreună la dublu. Suntem pasionați de sportul ăsta. Mirel este un jucător foarte-foarte bun, poate să joace lejer în echipa națională de tenis cu piciorul!”, dezvăluie Paraschiv. „Batem jucători profesioniști de tenis cu piciorul. Dar sunt și foarte mulți foști fotbaliști care joacă extraordinar de bine. De exemplu, Săpunaru. La fileu e fantastic, ridică piciorul și lovește mingea deasupra capului. Iar Săpunaru are 1.87-1.88 metri înălțime. Dar și Mirel la fel, e excepțional”, continuă „Para”.



L-am rugat pe interlocutorul nostru să ne spună ce-l caracteriza pe Mirel când juca fotbal. Iată răspunsul: „Seriozitatea, pe care cred că o aveam toți în grup, dar el trebuia să-și asume un anumit rol, peste al nostru, pentru că era căpitanul echipei. Apoi, determinarea. El a jucat tot timpul cu același nivel de determinare. Cu toții am făcut parte dintr-o generație deosebită, în care grupul a contat foarte mult. Ne-am ajutat unul pe altul, fiecare jucător a ieșit în evidență”.