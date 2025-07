”Ruşine istorică pentru FCSB în Andorra, scor 1-2 cu Inter D’Escaldes”, titrează news.ro, publicație completată de agenția națională de presă Agerpres: ”Campioana României a suferit una dintre cele mai ruşinoase înfrângeri din istoria sa”.

După acea dublă halucinantă din 2022 FCSB - Silkeborg din Conference League, 0-5 în tur și 0-5 în retur, echipa lui Gigi Becali a trecut acum direct pe primul loc în topul rușinii echipelor românești din cupele europene, după înfrângerea în fața celor din Andorra.

Dar cum arată acest top al rușinii în Europa?

Topul rușinii echipelor românești în cupele europene: Universitatea Craiova domină!



1. FCSB - Inter Club d'Escaldes (Andorra) 1-2 (turul 1 preliminar Champions League, 2025-2026)

2. Dinamo - Knattspyrnufelag Reykjavikur (Islanda) 1-2, 0-2 (turul 1 preliminar Cupa UEFA, 1997-1998)

3. FCSB - Shakhter Karagandy (Kazahstan) 1-2 (turul 2 preliminar Conference League, 2021-2022)

4. CFR Cluj - F91 Dudelange (Luxemburg) 2-3, 0-2 (play-off Europea League, 2018-2019)

5. Dinamo - 17 Nentori Tirana (Albania) 1-2, 0-1 (turul 1 Cupa Cupelor, 1986-1987)

6. CS Universitatea Craiova - Locomotive Tbilisi (Georgia) 1-2 (turul 1 preliminar Europa League, 2020-2021)

7. Rapid - Skonto Riga (Letonia) 1-2 (turul 2 preliminar Champions League, 1999-2000)

8. CS Universitatea Craiova - KF Laci (Albania) 0-1 (turul 2 preliminar Conference League, 2021-2022)

9. Universitatea Craiova - Dinamo Tbilisi (Georgia) 1-2, 0-2 (turul 1 preliminar Cupa UEFA, 1994-1995)

10. CFR Cluj - Dinamo Minsk (Belarus) 0-1, 0-2 (turul 3 preliminar Europa League, 2014-2015)

11. Universitatea Craiova - Pobeda Prilep (Macedonia) 0-1 (turul 1 preliminar Cupa UEFA, 2000-2001)

"Mi-e jenă! A fost o seară penibilă"



Printre jucătorii criticați în termeni duri de Gigi Becali după eșecul din Andorra s-a numărat și Ștefan Târnovanu. Portarul lui FCSB l-a înfuriat pe omul de afaceri după ultimele sale prestații, iar acum este amenințat cu banca de rezerve.

La fel ca Becali, Târnovanu recunoaște că FCSB nu are nicio șansă la faza principală a Ligii în cazul în care evoluții precum cea din Andorra se vor repeta.

"A fost o seară penibilă, am jucat foarte, foarte slab. După golul lui Risto a fost o oarecare linişte, am avut un avantaj, dar am luat acel gol uşor care a plecat de la mine. Am vrut să pasez cu Mihai, am lovit-o greşit şi am luat gol la acea fază. Apoi, au venit peste noi. Nu am mai ajuns la poartă şi s-a terminat cu un rezultat de care mie mi-e jenă

Dacă vom juca precum în această dublă nu avem nicio şansă la Champions League. Avem timp să ne trezim. Urmează un meci în campionat, apoi iar în turul 2. Să vedem, nu contează cu cine jucăm. Trebuie să jucăm bine, să nu mai facem greşeli în apărare pentru că am primit trei goluri în dublă manşă şi cu atâtea goluri primite nu ne putem califica mai departe. Suntem obligaţi să câştigăm fiecare meci nu doar la Petrolul", a spus Târnovanu, potrivit as.ro.

Gigi Becali: "Târnovanu ne-a băgat în tot rahatul ăsta"



În cadrul intervenției sale la Prima Sport, patronul roș-albaștrilor l-a călcat pe Târnovanu în picioare și a anunțat că acesta va pierde postul de titular.

„A salvat Târnovanu? Păi, Târnovanu a salvat? (n.r. – echipa în Andorra). O să vedeţi că nu mai apără el cu Petrolul, că el ne-a băgat în tot rahatul ăsta! O să vedeţi, apără Zima! El pasează acolo, în stânga, vrea să arate că e pasator... Tu nici nu ştii să dai, că eşti ciung! De acolo au pornit toate. Am văzut de la început că o să avem probleme“, a spus Becali.