Denis Alibec și-a aflat suspendarea, după ce a luat ”roșu” la vestiare cu Dinamo!

Semne rele pentru "Reghe": un singur antrenor a reușit în momentul revenirii la FCSB!

Laurențiu Reghecampf revine pe cai mari, la FCSB, unde a mai lucrat în două rânduri, în perioada mai 2012 – mai 2014 și decembrie 2015 – mai 2017.

Acum, „Reghe“ va găsi o formație în derivă, căzută pe locul 10 al clasamentului și eliminată din cupele europene. Chiar și așa, înlocuitorul lui Marius Baciu e foarte încrezător. „Mi-a spus că, în zece etape, va fi pe primul loc și apoi va lua titlul la pas“, a povestit Gigi Becali.

Reghecampf, prima revenire, o dezamăgire

În ciuda acestui optimism exagerat al lui Reghecampf, realitatea clasamentului ne spune că misiunea sa, în acest al treilea mandat la FCSB, va fi infernală!

La ora actuală, FCSB e la 11 puncte de liderul Dinamo. Așadar, recuperarea acestei diferențe, în doar zece etape, necesită, pe lângă victorii pe linie pentru FCSB, și niște pași greșiți ai roș-albilor. În concluzie, avem un prim semn clar că „Reghe“ a promis marea cu sarea, mizând pe niște rezultate care nu mai depind de el.

Dar până să vedem cum se va descurca noul antrenor, putem face o comparație între primele sale două mandate la gruparea patronată de Gigi Becali.

Când a ajuns la FCSB pentru prima dată, în 2012, „Reghe“ a cucerit trei trofee, a jucat în grupele Champions League, dar și în fazele eliminatorii din Europa League. Un sucees imens, la vremea respectivă, care l-a și propulsat la Al-Hilal Riad, un colos saudit.

Din păcate pentru Reghecampf, la revenirea la FCSB, în decembrie 2015, rezultatele au fost incomparabile cu primul său mandat. De altfel, el a părăsit echipa cucerind un singur trofeu după campania din Cupa Ligii, o competiție nesemnificativă, dovadă că s-a desființat, între timp.

Promisiuni încălcate și un comportament intolerabil

Istoria FCSB-ului de la începutul anilor 2000 ne spune că au fost zece antrenori cu mandate multiple la această formație. Din capul locului, se impun niște precizări:

*Italianul Pedrazzini a fost de fiecare dată o soluție temporară până la găsirea unui „principal“ full-time.

*Victor Pițurcă și Edward Iordănescu au fost readuși la FCSB, convinși de promisiunile lui Gigi Becali că le va da mâna liberă. Promisiuni care au fost încălcate de fiecare dată.

*Când l-a angajat pe finul său, Mirel Rădoi, latifundiarul s-a lăudat că îl va face „antrenor de Champions League“. Din cauza comportamentului intolerabil al lui Becali însă, Mirel a renunțat de fiecare dată la postul său.

*Mihai Pintilii a trebuit să fie scos din acte, ca antrenor principal, pentru că nu deține licența PRO. De aceea, figurează în statistici cu două mandate scurte. În realitate, a avut viață lungă pe banca FCSB-ului, alături de Elias Charalambous.

Olăroiu, singurul tehnician care a reușit la revenire

Când ne uităm pe lista lungă a revenirilor pe banca FCSB-ului, observăm că un singur antrenor a reușit cu adevărat, la a doua încercare la clubul patronat de Gigi Becali.

Cosmin Olăroiu a rezistat pe bancă doar trei luni, când a fost instalat prima dată. În schimb, în momentul revenirii, a făcut furori: a câștigat titlul, Supercupa și a dus echipa până în semifinalele Cupei UEFA! Inclusiv în al treilea mandat pe care l-a avut, la FCSB, în 2011, Oli s-a ales cu un trofeu: Cupa României.

Zece antrenori cu mandate multiple, la FCSB, în ultimii ani

*Victor Pițurcă (3): iulie 2000 – iunie 2002 / octombrie 2002 – iunie 2004 / iunie – august 2010

*Cosmin Olăroiu (3): iulie – octombrie 2002 / decembrie 2005 – iunie 2007 / mai – iunie 2011

*Massimo Pedrazzini (3): septembrie – octombrie 2007 / octombrie 2008 / mai – iunie 2009

*Marius Lăcătuș (3): octombrie 2007 – octombrie 2008 / decembrie 2008 – mai 2009 / septembrie 2010 – martie 2011

*Mihai Stoichiță (3): august 1997 – octombrie 1998 / septembrie 2009 – iunie 2010 / martie – mai 2012

*Edward Iordănescu (2): septembrie 2010 / august – noiembrie 2021

*Laurențiu Reghecampf (3): mai 2012 – mai 2014 / decembrie 2015 – mai 2017 / septembrie 2026

*Mirel Rădoi (2): iunie – noiembrie 2015 / martie – aprilie 2026

*Nicolae Dică (3): decembrie 2015 / iunie 2017 – decembrie 2018 / iulie – noiembrie 2022

*Mihai Pintilii (2): noiembrie 2022 / martie 2023