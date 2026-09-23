FOTO „Palmă“ dată lui Reghecampf: ce au publicat tunisienii după ce românul a fugit de la echipă

„Palmă“ dată lui Reghecampf: ce au publicat tunisienii după ce românul a fugit de la echipă Fotbal extern
Amir Kiarash
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După două mandate încheiate cu scandal există o certitudine: la Esperance, nimeni nu plânge după Laurențiu Reghecampf.

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Din articol

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) tocmai a scăpat de litigiul pierdut cu Universitatea Craiova – Gigi Becali a acceptat să plătească 170,000 de euro lui Mihai Rotaru -, dar, probabil, se va alege cu altul. De această dată, cu Esperance Tunis.

Până să vedem cum se va soluționa acest al doilea conflict în care a intrat românul cu conducerea lui Esperance – și prima ședere a lui „Reghe“ aici s-a încheiat cu scandal! – putem avea o certitudine. Concret, un al treilea mandat al lui Reghecampf, la Esperance Tunis, nu va exista. Pentru că ce a făcut la această grupare i-a „pătat“ imaginea atât de rău, încât povestea asta urâtă, cu „fuga“ la FCSB, nu se va uita prea curând.

Și, din păcate pentru Reghecampf, mai e un aspect: la Esperance Tunis, cel puțin în acest al doilea mandat, el n-a știut să se facă iubit. Nici de către suporteri, nici de către jucătorii săi.

Voie bună și zâmbete după plecarea lui Reghecampf

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Până să se ajungă la războiul de acum cu conducerea clubului, „Reghe“ și-a pus fanii în cap prin declarațiile sale lipsite de diplomație.

După înfrângerea din campionat, 1-3 cu Omrane, românul a spus, răspicat, că nu e deloc interesat de părerile vizavi de jocul echipei. De aici a ieșit un scandal imens și a fost nevoie ca Reghecampf să-și ceară scuze, după 24 de ore, pe site-ul oficial al clubului. Degeaba însă! Răul fusese făcut și, în următoarele două partide, galeria lui Esperance a scandat împotriva lui Reghecampf.

Nici jucătorii n-au scăpat de tirul criticilor antrenorului român. De fiecare dată când a fost întrebat despre problemele din defensivă – Esperance a luat șase goluri în patru meciuri - „Reghe“ și-a „înțepat“ elevii, spunând că nu sunt în stare să facă în timpul meciurilor ce se exersează la antrenamente!

Acest tablou explică imaginile publicate, astăzi, de Esperance Tunis pe rețelele de socializare. Fotografiile distribuite reprezintă o „palmă“ dată antrenorului român. Pentru că în imagini apar niște jucători încântați, cu zâmbete pe buze, care dau impresia că se bucură că au scăpat de Reghecampf! De altfel, potrivit presei tunisiene, tehnicianul român nici nu și-a luat la revedere de la elevii săi, după ce și-a anunțat șefii că pleacă!

De remarcat în imaginile de astăzi, de la antranamentul lui Esperance, că ședința de pregătire a fost condusă de directorul tehnic belgian, Joel Crahay. Până la sosirea spaniolului Pablo Franco, noul „principal“, Crahay se va ocupa de echipă, în cantonamentul de la Ayn Darahim.

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