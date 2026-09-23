Laurențiu Reghecampf (51 de ani) tocmai a scăpat de litigiul pierdut cu Universitatea Craiova – Gigi Becali a acceptat să plătească 170,000 de euro lui Mihai Rotaru -, dar, probabil, se va alege cu altul. De această dată, cu Esperance Tunis.

Până să vedem cum se va soluționa acest al doilea conflict în care a intrat românul cu conducerea lui Esperance – și prima ședere a lui „Reghe“ aici s-a încheiat cu scandal! – putem avea o certitudine. Concret, un al treilea mandat al lui Reghecampf, la Esperance Tunis, nu va exista. Pentru că ce a făcut la această grupare i-a „pătat“ imaginea atât de rău, încât povestea asta urâtă, cu „fuga“ la FCSB, nu se va uita prea curând.

Și, din păcate pentru Reghecampf, mai e un aspect: la Esperance Tunis, cel puțin în acest al doilea mandat, el n-a știut să se facă iubit. Nici de către suporteri, nici de către jucătorii săi.

Voie bună și zâmbete după plecarea lui Reghecampf