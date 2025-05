Cosmin Olăroiu (55 de ani) a așteptat aproape 24 de ani pentru a-și îndeplini marele vis, ca antrenor, acela de a cuceri un trofeu continental.

Astăzi, la ultima sa partidă la Sharjah (Emirate), înainte de a deveni selecționerul Emiratelor Arabe Unite, Oli a cucerit trofeul Champions League 2. Sport.ro a scris aici ce înseamnă această competiție, la nivel continental.

Victoria de acum pentru Olăroiu a venit, în mod dramatic! Pentru că, în minutul 90+1 al finalei cu Lion City Sailors (Singapore), echipa sa a fost egalată: 1-1! În acel moment, părea că arabii vor acuza șocul primirii golului și vor rata trofeul. Nu s-a întâmplat însă așa, fiindcă, în minutul 90+7, Sharjah a înscris golul fabulos al victoriei, scor 2-1, după cum sport.ro a arătat aici.

După acest triumf istoric, atât pentru el, cât și pentru fotbalul din Emirate, Olăroiu a acordat primul interviu, vorbind despre bucuria pe care a trăit-o, în Singapore.

Ce ar mai fi de spus după un asemenea meci? Ce le-ați spus jucătorilor?

Cosmin Olăroiu: A fost ultimul meu meci, la Sharjah. Înaintea finalei, le-am spus jucătorilor: „Gândiți-vă că sunt milioane de jucători de fotbal, dar foarte puțini ajung să aibă o asemenea șansă, de a câștiga Champions League“. Cred că băieții au înțeles mesajul. S-au luptat nebunește în aceste condiții meteo (n.r. – a plouat pe toată durata finalei, în Singapore). A fost foarte greu. Lion City e o echipă foarte puternică însă, una peste alta, noi am meritat să câștigăm această finală. Ne-am dorit enorm această victorie și mă bucur mult pentru jucătorii mei.

Cât de important e acest succes pentru dumneavoastră?

Mi-am îndeplinit un vis (n.r. – câștigarea unui trofeu continental). Acum, mai rămâne un vis (n.r. – râde). Al doilea vis pe care îl am, ca antrenor, e să ajung la un Mondial. Inshallah (n.r. – cu ajutorul lui Dumnezeu) îl voi îndeplini cu naționala Emiratelor, luna viitoare.

Ați câștigat acum Liga Campionilor, după o serie de rezultate negative pe finalul acestui sezon...

Știam că în această finală, avem cea mai mare șansă la victorie. Pentru că pe plan intern, în Emirate, am pierdut titlul și Cupa Președintelui cu Shabab Al-Ahli din Dubai, o formație extrem de puternică. Apoi, în ultimele etape, am sacrificat campionatul, ca să am toți jucătorii apți pentru finala Champions League. Dacă s-ar fi accidentat cineva, în meciurile de pe plan intern, atunci n-aveam cu cine să joc această finală. Așa că mi-am protejat unii jucători cu prețul de a obține rezultate mai puțin bune pe finalul sezonului, în Emirate. Dar acum ne-am atins obiectviul, am câștigat Champions League și uităm tot ce s-a întâmplat pe plan intern, în ultimele săptămâni (n.r. – râde cu poftă). Am făcut ca o țară întreagă să fie mândră de noi după această victorie istorică în finala Champions League 2 pentru o echipă din Emirate.

Sincer, ați visat la acest moment?

Când am început sezonul, nimeni nu credea că vom ajunge aici. Dar acești jucători fantastici au reușit să facă imposibilul posibil.

Când Lion City a egalat, în minutul 90+1, la ce v-ați gândit?

În 2006, am pierdut o semifinală continentală (n.r. – cu FCSB în fața lui Middlesbrough). De aceea, astăzi, când ei au egalat, în minutul 90+1, imediat mi-am adus aminte de acel meci. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-am revenit, după primirea golului egalizator, și am înscris golul victoriei.

Cum i-ați motivat pe jucători, înaintea finalei?

Le-am spus că, în Emirate, putem câștiga Cupa Președintelui, Cupa Emiratelor, Supercupa, titlul, ce vreți voi, și vom fi eroi pentru o perioadă. Dar, dacă vom câștiga Liga Campionilor Asiei, atunci vom fi legende! Pentru că Sharjah a câștigat, în premieră, Liga Campionilor Asiei 2 pentru o formație din Emirate și chiar în primul sezon de la apariția acestui format (n.r. – Liga Campionilor Asiei 2 a înlocuit Cupa AFC). Așa că acum jucătorii de la Sharjah au intrat în legendă. Și când vor fi niște bătrâni, ca mine acum (n.r. – râde), și vor avea nepoți, o să povestească: „Știți că eu am fost fotbalist la Sharjah și am câștigat Champions League!“. Asta e diferența între un om legendar și un erou. Noi, astăzi, n-am jucat doar pentru fanii lui Sharjah. Am jucat pentru o țară întreagă, pentru Emiratele Arabe Unite! Fiindcă, în returul semifinalelor, când am jucat cu Al-Taawoun (Arabia Saudită), au venit și ne-au susținut suporterii tuturor echipelor din Emirate.

Începând de mâine, veți fi selecționerul Emiratelor...

Acum, voi face tot ce depinde de mine să îndeplinesc un alt vis pentru Emirate și anume calificarea la Cupa Mondială din 2026.