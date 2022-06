Olandezul a marcat o ”dublă” și a oferit un interviu ”la cald” pentru PRO TV, în care a vorbit și despre un meci de tristă amintire pentru fanii celor de la FCSB.

Hasselbaink a jucat în ”dubla” dintre FCSB și Middlesbrough, din 2006. Englezii au întors atunci scorul de la 3-0 la general și s-au calificat, cu 4-3, după reușitele deja celebrului Massimo Maccarone.

Hasselbaink, mesaj pentru fanii FCSB: ”Pot doar să le spun că-mi pare rău!”

„E pentru fani, e pentru oamenii care sunt aici. Să marchezi nu e chiar important, e despre a-ți vedea prietenii, pe Adrian Mutu. Suntem prieteni buni, am jucat la Chelsea împreună, am multe povești cu el! Nu am doar o poveste, e un băiat bun, vrem tot ce este mai bun pentru el, a fost un jucător magnific.

Fanilor Stelei (n.r. - FCSB) pot doar să le spun că-mi pare rău, dar trebuia să-mi fac datoria, iar datoria mea a fost să-i bat, am făcut-o! Dar îmi plac românii, îmi place Steaua, este un club mare. A fost în trecut!”, a spus Jimmy Floyd Hasselbaink, în exclusivitate pentru PRO TV.

Leeds United, Atletico Madrid, Chelsea, Middlesbrough, Charlton și Cardiff sunt doar câteva dintre echipele cu nume pentru care a jucat Jimmy Floyd Hasselbaink în cariera sa.