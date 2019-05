Se stiu patru din cinci retrogradate din Liga a II-a: Bacaul lui Bratu s-a prabusit astazi! In locul cui vor juca Rapid, Turris si Buzau in sezonul viitor

Inca o echipa a retrogradat astazi din liga a doua. Aerostar Bacau si-a semnat sentinta dupa ce a pierdut cu 0-3 meciul cu Academica Clinceni, o candidata la promovare.

Patru din cinci echipe care vor pica din liga a doua in liga a treia se stiu deja. Astazi, Aerostar Bacau, antrenata de Florin Bratu, a retrogradat matematic. Moldovenii au pierdut cu 0-3 in fata ilfovenilor de la Clinceni. Alaturi de Aerostar, in liga a treia vor mai pica Braila, Balotesti si ACS Poli Timisoara.

Energeticianul, Pandurii, Farul si Dacogetica se lupta pentru salvare. Prima dintre ele ocupa in acest moment pozitia a 16-a, care duce in liga a treia.

Clasamentul actualizat al ligii a doua

Cine promoveaza din liga a treia



In locul lui Aerostar, ACS Poli, Balotesti si Braila vor juca Rapid, Turris Turnu Magurele si Gloria Buzau. Csikszereda si Scolar Resita sunt si ele 99% promovate, dar mai au de jucat.