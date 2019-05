Cati bani primesc CFR, FCSB si Viitorul de la Liga pentru locurile ocupate in clasament! Tabelul complet al sumelor incasate de cluburile din Liga I din drepturile TV

FC Viitorul a invins-o aseara pe Craiova si a incheiat campionatul pe locul 3. Primele doua clasate se stiau deja: CFR e campioana, iar FCSB din nou vicecampioana.

Clasamentul Play Off-ului a fost stabilit aseara, iar meciurile FCSB - CFR si Astra - Sepsi nu mai pot schimba nimic. CFR e campioana, FCSB vicecampioana, iar Viitorul completeaza podiumul. Ele sunt urmate in ordine de Craiova, Astra si Sepsi OSK.

Lupta continua in Play Out, acolo unde si batalia pentru evitarea retrogradarii se da in continuare.

Cati bani iau echipele din Liga I din drepturile TV



Stabilirea pozitiilor finale ale Play Off-ului inseamna ca cele sase echipe stiu deja cati bani vor incasa din drepturile TV. Bineinteles, CFR, campioana pentru al doilea an la rand, va lua cei mai multi bani.

Sumele scad odata cu pozitia ocupata in clasament.

Ce sume vor lua echipele din Play Off



1. CFR Cluj - 3.800.000 euro

2. FCSB - 3.600.000 euro

3. Viitorul - 3.300.000 euro

4. Craiova - 3.010.000 euro

5. Astra - 2.800.000 euro

6. Sepsi OSK - 2.610.000 euro

Ce sume iau formatiile din Play Out



1. 2.256.000 euro

2. 2.095.000 euro

3. 1.932.000 euro

4. 1.770.000 euro

5. 1.610.000 euro

6. 1.448.000 euro

7. 1.286.000 euro

8. 1.286.000 euro