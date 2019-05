Keylor Navas a jucat ultimul meci pentru Real Madrid! Portarul si-a luat adio de la suporterii de pe Santiago Bernabeu! Imagini emotionante!

Suporterii l-au aplaudat minute in sir.

Real Madrid a pierdut ultimul meci al sezonului, 0-2 cu Real Betis, insa suporterii de pe Santiago Bernabeu au avut un alt motiv de suparare.

Portarul cu care madrilenii au cucerit trei trofee consecutive in UEFA Champions League, Keylor Navas, va pleca in aceasta vara de la Real Madrid. Chiar daca Zidane nu a vorbit despre acest lucru la conferinta de presa, gestul costaricanului de la finalul partidei vorbeste de la sine. Navas a petrecut minute in sir pe gazon, salutand suporterii din tribuna.

Así ha sido la ovación a @NavasKeylor en el Santiago Bernabéu: pic.twitter.com/pKgGNVh5wO — Madrid Sports (@MadridSports_) May 19, 2019

Navas il poate inlocui pe Casillas la FC Porto

Costaricanul a ajuns in 2014 la Madrid, iar acum poate parasi echipa cu care a castigat trei trofee UEFA Champions League. Situatia lui a devenit incerta dupa ce Thibaut Courtois a ajuns pe Santiago Bernabeu in vara trecuta. Cotidianul AS scrie ca Zidane l-a anuntat pe Navas ca nu va mai face parte din planurile pentru sezonul urmator.

Keylor Navas este in cautarea unei noi echipe, iar sotia sa poate fi cea care tocmai a dezvaluit viitoare destinatie. Andrea Salas, partenera lui Navas, a postat pe contul ei de Instagram un clip de pe o plaja din Porto.

