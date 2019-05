FCSB - CFR CLUJ | Fotbalistul care a plecat de la FCSB inca dinaintea meciului cu CFR! Teja l-a anuntat ca e liber sa plece in vacanta

FCSB si CFR Cluj se dueleaza in ultima etapa a Play Off-ului, intr-un meci care nu mai are insa nicio miza. CFR e deja campioana, iar FCSB va incheia din nou pe locul al doilea.

FCSB si CFR Cluj se dueleaza in ultima etapa a Play Off-ului, intr-un meci programat pe National Arena, care nu mai are insa nicio miza in ceea ce priveste clasamentul final. Clujenii lui Dan Petrescu a sarbatorit deja titlul si vor veni in vacanta la Bucuresti. De cealalta parte, Teja va sta pentru ultima data pe banca FCSB-ului.

Stoian a plecat deja in vacanta



Nici macar la ultimul meci al sezonului mijlocasul Adrian Stoian (28 de ani) nu isi va face aparitia in echipa ros-albastra. Potrivit publciatiei Fanatik, Stoian a fost lasat din nou in afara lotului si a plecat in vacanta la Craiova, orasul sau natal.

Stoian a fost adus in iarna de la Crotone, dar nu a reusit sa se impuna. El nici nu a primit sanse, pentru ca lui Gigi Becali nu i-a placut de el in primele doua aparitii.

Ultimul meci pentru un campion al CFR-ului



Meciul de diseara va fi ultimul in tricoul visiniu pentru Cristian Manea (21 de ani). Fundasul dreapta, campion in ultimele doua sezoane, trebuie sa se intoarca la Apollon Limassol, de unde a fost imprumutat. Potrivit informatiilor aparute in ultimele zile, Manea are sanse sa ajunga in Italia, la AS Roma, in schimbul sumei de 3.000.000 euro.