Cele două grupări și-au dat întâlnire luni seară, de la 21:00, în Ilfov, pe stadionul ”Anghel Iordănescu”, în etapa cu numărul 12 din sezonul regulat al Superligii României.

La capătul celor 90 de minute, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf s-a impus cu 2-1 și a înregistrat toate cele trei puncte, urcând, astfel, pe loc de play-off.

”Ar trebui să fie titular la FCSB?” Lobonț, răspuns categoric în studioul VOYO SPORT LIVE

După meci, Gigi Becali a avut o intervenție la Digi Sport și a fost întrebat dacă atacantul Alexandru Stoian, care are 11 apariții și trei goluri în campionat până acum, ar trebui să fie titular.

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Subiectul a fost dezbătut și în studioul VOYO SPORT LIVE. Bogdan Lobonț, fost internațional român, a sugerat însă că niciun jucător de la FCSB nu are locul asigurat în formula de start.

”(n.r. Ar trebui Stoian să fie titular la FCSB?) Păi, din ce pare, nimeni nu e titular! Toți sunt titulari și toți sunt rezerve. Pentru toți, meciul durează aproximativ 45 de minute”, a spus Lobby.

După remiza cu FC Voluntari, FCSB se pregătește de derby-ul cu Rapid de sâmbătă, 24 octombrie. Roș-albaștrii au acumulat 18 puncte în primele 12 runde și ocupă treapta a 6-a din clasament.

Cum arată clasamentul Superligii