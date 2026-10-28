În lunile septembrie și octombrie, „tricolorii”, aflați pe locul 58 în clasamentul FIFA, au pierdut pe rând contra Suediei (1-2 și 0-1), Bosniei și Herțegovinei (2-4) și Poloniei (0-6). Înaintea ultimelor două partide din grupă, programate în noiembrie împotriva Poloniei (14 noiembrie) și Bosniei (17 noiembrie), s-a vorbit mult despre statutul primei reprezentative și despre faptul că reprezentativa țării noastre nu mai sperie pe nimeni la ora actuală.

Regula impusă de Pițurcă

„Și noi (n.r. - generația lui), când intram, ok, noi nu e că ne ascundem după deget. Da, am fost outsideri contra Italiei, Franței și Olandei la Campionatul European. Dar noi nu ne consideram mai prejos decât ei. Pentru că nea „Piți” avea o vorbă: «Băi, dacă vrem să obținem ceva din meciul ăsta, noi trebuie să alergăm dublu față de ce aleargă ei. Efortul noi trebuie să-l facem dublu. Trebuie să-l multiplicăm. Pentru că altfel nu avem nicio șansă». Așa fac și celelalte echipe mai mici. Așa sunt convins că făceau și Luxemburg și celelalte”, a spus Bogdan Lobonț în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, la VOYO SPORT 1.

Retras din activitate în iulie 2018, după perioada petrecută la AS Roma, Bogdan Lobonț a adunat 86 de selecții la echipa națională, pentru care a debutat în septembrie 1998, sub comanda lui Victor Pițurcă. La Euro 2008, el a fost integralist în toate cele trei partide din grupă, în care România a remizat cu Franța (0-0) și Italia (1-1) și a pierdut cu Olanda (0-2).