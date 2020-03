Atunci cand "adversarul" e prea puternic! O echipa din Liga a 2-a a donat o suma importanta in lupta cu coronavirusul! Cati bani au dat si catre cine au ajuns

Un club din Liga a 2-a a facut o donatie importanta in lupta contra COVID-19.

Clubul din Liga a 2-a, Ripensia Timisipara, s-a implicat in lupta impotriva COVID-19, si a donat 50.000 de lei catre spitalul "Victor Babes" din Timisoara, banii fiind stransi in cadrul unei campanii desfasurate online pentru sustinerea activitatii medicilor in combatarea coronavirusului.

"Impreuna invingem virusul! Ajuta si tu! Cu ajutorul vostru si al Grupului de Sprijon pentru Ripensia, am reusit sa strangem 50.000 de lei, pe care astazi i-am donat Spitalului Victor Babes. Campania continua. Nu uitati ca puteti dona cu cardul. Orice suma conteaza.

Ne alaturam si noi celor care lupta impotriva COVID-19 si sustinem activitatea personalului medical de la Spitalul Victor Babes din Timisoara. Pe fondul cresterii numarului de persoane diagnosticate cu noul coronavirus, personalul medical are nevoie urgenta de echipamente de protectie, echipamente medicale si materiale de igiena, pentru a se proteja si a trata cat mai multi pacienti afectati. Dragii nostri, haideti sa facem un efort comun sa-i ajutam pe cei care ne salveaza", se arata in comunicatul emis de Ripensia Timisoara pe site-ul oficial.