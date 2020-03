LIVE TEXT Poli Timisoara - Rapid 0-0 | Duel de gala intre frati! Cu o victorie in Banat, Rapid urca pe locul secund in Liga 2 ECHIPELE DE START

Urmarim si comentam impreuna cele mai importante faze pe www.sport.ro, Facebook Sport.ro si aplicatia mobila sport.ro.

Min.1: A inceput partida!

ECHIPELE DE START

ASU Poli: Murariu - Jurj, Mera, Scutaru, Cherecheș - Săulescu, Codrea - F. Trip, A. Munteanu, Ignea - Axente

Rapid: Mihai Popa - Băjan, Mallo, Iacob, Goge - Lazăr, Djuric - Sefer, Alami, Hlistei - Labeau

ASU Poli Timisoara si Rapid, doua echipe ale caror galerii sunt infratite de zeci de ani, inca din perioada comunista cand ambele se pozitionau impotriva sistemului, se intalnesc azi de la ora 11, la Timisoara.

Rapid a inceput anul cu stangul, remizand 0-0 acasa cu Turris, in schimb ce timisorenii se afla la primul meci din 2020.

"Jucatorii nu au ritm, pentru noi nu este un avantaj ca nu am jucat prima etapa, ei au un avantaj ca au simrit deja competitia. E bine pentru noi ca nu au pierdut. Curios, in prima repriza au facut un joc slab Rapidul, iar apoi, cu un om in minus, s-au adunat. Nu mi-aa fi dorit sa fie eliminat Ionut Voicu. Cu siguranta, Daniel Pancu va face schimbari in prima echipa si va fi alta echipa, va schimba profilul si pot apărea surprize", a spus antrenorul alb-violetilor, Octavian Benga.

Cu o victorie la Timisoara, Rapid poate face 39 de puncte si poate urca temporar pe pozitia secunda. Gazdele de azi se afla pe 10 in clasament, cu 31 de puncte, iar un succes i-ar mentine in lupta pentru promovare.