Retras în 1988 din cariera de fotbalist, după o ultimă experiență la Universitatea Cluj, Câmpeanu și-a început cariera de antrenor în fotbalul german, unde a activat, vreme de mai mulți ani, în cadrul clubului Fortuna Dusseldorf.

Mai întâi a fost antrenor la echipa a doua a clubului, în perioada 1997-2001. A fost și ”interimar” la prima echipă, iar apoi și antrenor principal. Au urmat Ratingen și SV Rosellen, iar apoi încă două ”mandate” la grupele de juniori ale clubului din Dusseldorf.

Septimiu Câmpeanu regretă că Nedelcu nu a reușit să se impună la Fortuna Dusseldorf

Un jucător român a activat în istoria recentă a clubului. Dragoș Nedelcu a evoluat în Zweite Bundesliga între 2021-2022, sub formă de împrumut de la FCSB, dar nu a reușit să impresioneze și s-a întors în fotbalul românesc.

”Tim” Câmpeanu regretă că Nedelcu nu a reușit să se impună atunci în fotbalul german. În prezent, mijlocașul evoluează în Liga 3, la Minaur Baia Mare.

„Acum vreo doi ani a venit un jucător la Fortuna Dusseldorf. Problema jucătorului român a fost și de integrarea în fotbalul din Germania. Nedelcu, un jucător foarte talentat, a jucat foarte bine cât a jucat, dar din păcate făcea greșeli fatale.

Din greșelile lui se dădea gol, pierdea Fortuna și n-a mai avut șanse. Integrarea lui în viața din Germania a fost mai dificilă”, a spus Câmpeanu, la Matinalul VOYO SPORT LIVE.

În prezent, Fortuna Dusseldorf nu trece prin cea mai bună perioadă din istoria recentă. Echipa este în liga a treia, pe locul zece, cu 16 puncte, dar la doar cinci puncte de locurile care asigură prezența la barajul de promovare în Zweite Bundesliga.