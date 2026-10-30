Antrenorul lui Frosinone s-a decis: ce urmează pentru Bîrligea, după dubla din meciul cu Lecce

Antrenorul lui Frosinone s-a decis: ce urmează pentru Bîrligea, după dubla din meciul cu Lecce Stranieri
SPORT.RO
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Daniel Bîrligea (26 de ani) a spart gheața în Serie A, după ce a reușit o dublă pentru Frosinone în victoria clară cu Lecce, scor 5-1.

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Bîrligea a profitat la maxim de cele 20 de minute primite în partida cu Lecce. Introdus la scorul de 3-1, atacantul împrumutat de la FCSB a înscris în minutele 72 și 90+1, acestea fiind primele sale reușite în Serie A.

Bîrligea, anunțat rezervă și la următorul meci al lui Frosinone, contra lui Torino

În ciuda celor două goluri marcate, Bîrligea va începe pe bancă și următorul meci al lui Frosinone, contra lui Torino. Gazzetta dello Sport scrie că antrenorul Massimiliano Alvini plănuiește câteva schimbări în echipa de start, însă nu și în ofensivă.

Antonio Raimondo (22 de ani), golgheterul la zi din Serie A, cu 8 reușite în acest start de sezon, va fi preferat în continuare în formula de start. Bîrligea ar putea apărea din nou după pauză.

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Frosinone - Torino se joacă duminică, de la ora 16:00, în runda a 10-a din Serie A. Echipa lui Bîrligea ocupă locul 6 după 9 etape, cu 17 puncte.

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Daniel Bîrligea, la Frosinone / Foto IMAGO
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Ce a zis Bîrligea după primele goluri în Serie A

Bîrligea a avut numai cuvinte bune la adresa antrenorului Massimiliano Alvini, despre care spune că a format un grup puternic la Frosinone.

"Sunt cu siguranță mulțumit de ceea ce facem, începând cu munca antrenorului și a staffului său. Se vede în meciuri ce ne dorim, ce ne place și ce vrem să continuăm să facem.

Cred că trebuie să plătesc cina, poate chiar de două ori. Grupul este incredibil. În fiecare zi muncim foarte mult. Aud peste tot oameni care se plâng, dar tocmai asta ne ajută să câștigăm meciurile.

Plângem la antrenamente și zâmbim la meciuri. Antrenorul (n.r Massimiliano Alvini) ne omoară în fiecare zi, atât prin vorbe, cât și prin fapte. Nu ne jignește, dar este mereu cu ochii pe noi și ne face să dăm totul în fiecare zi.

Cu toții trebuie să-i fim recunoscători pentru ceea ce ne oferă, iar această mentalitate de luptători ne schimbă foarte mult", a declarat Daniel Bîrligea

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