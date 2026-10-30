Antrenorul lui Frosinone s-a decis: ce urmează pentru Bîrligea, după dubla din meciul cu Lecce

Bîrligea a profitat la maxim de cele 20 de minute primite în partida cu Lecce. Introdus la scorul de 3-1, atacantul împrumutat de la FCSB a înscris în minutele 72 și 90+1, acestea fiind primele sale reușite în Serie A.

Bîrligea, anunțat rezervă și la următorul meci al lui Frosinone, contra lui Torino

În ciuda celor două goluri marcate, Bîrligea va începe pe bancă și următorul meci al lui Frosinone, contra lui Torino. Gazzetta dello Sport scrie că antrenorul Massimiliano Alvini plănuiește câteva schimbări în echipa de start, însă nu și în ofensivă.

Antonio Raimondo (22 de ani), golgheterul la zi din Serie A, cu 8 reușite în acest start de sezon, va fi preferat în continuare în formula de start. Bîrligea ar putea apărea din nou după pauză.

Cum ar putea arăta Frosinone la meciul cu Torino: Palmisani - Oyono,Calvani, Monterisi, Bracaglia - Calo, Masini - Ghejdemis, Schmid, Kvernadze - Raimondo

Frosinone - Torino se joacă duminică, de la ora 16:00, în runda a 10-a din Serie A. Echipa lui Bîrligea ocupă locul 6 după 9 etape, cu 17 puncte.