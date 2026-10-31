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Fostul internațional român Cristi Pulhac și jurnalistul Mihai Mironică vor fi astăzi, de la 10:05, alături de moderatorul și jurnalistul Andru Nenciu, în platoul Matinalului VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Cei trei vor analiza cele mai fierbinți subiecte din fotbalul românesc, dar și din străinătate. Vor analiza duelul de ieri din Superliga, Rapid - Csikzereda 2-0, și vor prefața meciurile de astăzi: Corvinul - FC Argeș și Petrolul - CFR.

După meciul din Giulești, Rapid a urcat pe locul doi în Superliga și a egalat-o pe Dinamo la puncte (30), dar ”câinii” au cu un meci în minus și vor juca în etapa aceasta duminică, de la ora 20:30, împotriva lui UTA. De cealaltă parte, Csikszereda rămâne pe ultimul loc și are doar cinci puncte după 14 meciuri jucate.

Emisiunea Matinal VOYO SPORT LIVE se difuzează în fiecare sâmbătă și duminică, de la 10:05

VOYO SPORT LIVE este de luni până vineri, de la ora 16:00, iar Matinalul are loc sâmbătă și duminică, de la ora 10:00. Emisiunea abordează de fiecare dată cele mai interesante din fotbalul românesc și nu numai.