GALERIE FOTO S-a luminat Arena Națională! Stadionul, plin de candele pentru Mircea Lucescu: „Nu vă vom uita niciodată!”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mircea Lucescu este omagiat în aceste momente la Arena Națională. Stadionul s-a luminat în candele.

TAGS:
Mircea LucescuArena Nationalacandele
Din articol

Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, la Spitalul Universitar de Urgență București, la vârsta de 80 de ani.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui „Il Luce” a fost depus la Arena Națională, unde numeroase personalități din sport și sute de suporteri au venit să îi aducă un ultim omagiu.

Stadionul, plin de candele pentru Mircea Lucescu: „Nu vă vom uita niciodată!”

  • Vlcsnap 2026 04 08 20h29m16s496
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ore mai târziu, după lăsarea serii, în exteriorul arenei sute de oameni au aprins candele în memoria lui Mircea Lucescu, iar lumina lor a transformat esplanada într-un adevărat loc de reculegere.

Suporterii au așezat candelele astfel încât să formeze numele antrenorului, iar mesajele de rămas-bun nu au lipsit.

„Vă mulțumim pentru că ne-ați învățat să fim mândri de fotbalul nostru. Nu vă vom uita, nea Mircea, niciodată!”, este unul dintre mesajele lipite pe pereții de sticlă ai stadionului. VEZI FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!