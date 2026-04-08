Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui „Il Luce” a fost depus la Arena Națională, unde numeroase personalități din sport și sute de suporteri au venit să îi aducă un ultim omagiu.

Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, la Spitalul Universitar de Urgență București, la vârsta de 80 de ani.

Sicriul lui Mircea Lucescu este acum la Arena Națională.

FC Barcelona - Atletico Madrid în sferturile Champions League, de la 22:00! Echipele de start

Ore mai târziu, după lăsarea serii, în exteriorul arenei sute de oameni au aprins candele în memoria lui Mircea Lucescu, iar lumina lor a transformat esplanada într-un adevărat loc de reculegere.

Suporterii au așezat candelele astfel încât să formeze numele antrenorului, iar mesajele de rămas-bun nu au lipsit.

„Vă mulțumim pentru că ne-ați învățat să fim mândri de fotbalul nostru. Nu vă vom uita, nea Mircea, niciodată!”, este unul dintre mesajele lipite pe pereții de sticlă ai stadionului. VEZI FOTO