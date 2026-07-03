Dumitru Dragomir știe care e fotbalistul român care „va depăși 100 de milioane”

După ce a fost la un pas de un transfer în campionatul din China, Florin Tănase a ales să continue la FCSB, în urma unor negocieri purtate cu Gigi Becali, și a semnat o nouă înțelegere. Jucătorul investește o mare parte din fondurile strânse pe parcursul carierei în afaceri imobiliare, activând în prezent ca dezvoltator.

Proiecte imobiliare alături de fostul șef LPF

Tănase a evoluat o bună parte din carieră în Orientul Mijlociu, la formațiile Al-Jazira și Al-Okhdood, de unde a obținut venituri importante. Acum, investițiile sale se desfășoară în proximitatea proiectelor deținute de Dumitru Dragomir.

„Tănase este unul dintre cei mai inteligenţi şi mai înstăriţi fotbalişti din România. Cu o educaţie foarte bună. Muncitor. Are o avere considerabilă. Deci n-ar mai trăi din fotbal. Dar să ştiţi că îl respectă foarte mult pe Becali. Eu am stat de vorbă cu Tănase. Construieşte lângă mine. Ţine la Gigi Becali. În zece ani de zile va depăşi o sută de milioane, banii lui”, a spus Dumitru Dragomir.

Mijlocașul ofensiv a fost crescut la Academia Hagi, iar prima sa mutare la echipa finanțată de Gigi Becali s-a realizat în anul 2016, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro.