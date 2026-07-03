Cine ar fi mijlocașul care poate ajunge la FCSB! Gigi Becali: ”Suntem în negocieri!”

Fără să dea prea multe detalii, patronul de la FCSB a dezvăluit că fotbalistul este din străinătate.

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Finanțatorul roș-albaștrilor nu a vrut însă să spună concret despre ce jucător este vorba, de teamă ca negocierile să nu se blocheze.

Sami Lahssaini ar fi jucătorul care negociază cu FCSB, potrivit Trumedia. Mijlocașul belgian în vârstă de 27 de ani este legitimat la La Louviere, în Belgia, unde evoluează din 2024.

Mijlocașul și-a prelungit contractul în luna aprilie, iar noua înțelegere este valabilă până la finalul sezonului următor.

În sezonul recent încheiat, Lahssaini a evoluat în 33 de meciuri și a contribuit cu un gol și cu o pasă decisivă.

700.000 de euro este cota de piață a lui Sami Lahssaini, conform Transfermarkt.

Mijlocașul a început fotbalul în academia lui Standard Liege, dar a debutat la seniori la RFC Seraing. În 2019, a semnat cu Metz, dar a fost împrumutat în repetate rânduri la RFC Seraing și la La Louviere, club cu care a semnat liber de contract în 2024.

Gigi Becali: ”Suntem în negocieri!”

Recent, Gigi Becali a vorbit despre mijlocașul străin așteptat la FCSB, iar patronul roș-albaștrilor a confirmat că negocierile sunt în desfășurare.

”Suntem la negocieri cu mijlocașul. Nu este din România, este din străinătate. Nu vreau să mai vorbesc. Nici nu am vorbit și îți dai seama..”, a spus recent finanțatorul de la FCSB.