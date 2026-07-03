Destinație surpriză pentru Florin Bratu: echipa cu care a bătut palma

Antrenorul a ajuns la un acord cu FK Partizani, grupare din prima ligă a Albaniei. Potrivit informațiilor oferite de as.ro, mutarea este deja rezolvată, iar tehnicianul român urmează să semneze contractul și să fie prezentat oficial la noua sa echipă.

Aceasta va fi a doua experiență în afara României pentru Bratu. În trecut, el a mai condus-o de pe margine pe Karmiotissa FC, formație din campionatul Ciprului.