Destinație surpriză pentru Florin Bratu: echipa cu care a bătut palma

Destinație surpriză pentru Florin Bratu: echipa cu care a bătut palma Fotbal extern
SPORT.RO
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Florin Bratu și-a găsit echipă în străinătate.

TAGS:
Florin BratuMetaloglobusFK Partizani
Din articol

Antrenorul a ajuns la un acord cu FK Partizani, grupare din prima ligă a Albaniei. Potrivit informațiilor oferite de as.ro, mutarea este deja rezolvată, iar tehnicianul român urmează să semneze contractul și să fie prezentat oficial la noua sa echipă.

Aceasta va fi a doua experiență în afara României pentru Bratu. În trecut, el a mai condus-o de pe margine pe Karmiotissa FC, formație din campionatul Ciprului.

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Bratu
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Provocarea din Albania

FK Partizani beneficiază de un lot de jucători evaluat pe piața transferurilor la 5,95 milioane de euro. Formația albaneză a încheiat sezonul precedent pe poziția a cincea, la un singur punct distanță de locurile care ar fi asigurat calificarea în competițiile continentale.

Noul acord se concretizează la mai puțin de două luni de la momentul în care „Bratone” a încheiat sezonul cu o retrogradare pe banca celor de la Metaloglobus București. Acum, antrenorul are misiunea de a redresa echipa din Tirana și de a o readuce în lupta pentru locurile europene.

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