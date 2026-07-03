Echipa lui Cristi Chivu i-a ratat pe Marco Palestra și Nico Paz. În cazul fundașului lateral italian, Chelsea i-a făcut o ofertă mai bună Atalantei.

În timp ce, argentinianul a semnat cu Como, după ce echipa lui Cesc Fabregas a activat clauza de cumpărare de la Real Madrid.

Cei doi fotbaliști pe care Cristi Chivu i-a cerut

Inter continuă căutările pentru un fundaș lateral dreapta, după plecarea lui Denzel Dumfries la Real Madrid, iar Cristi Chivu îl consideră pe Anan Khalaili de la Union SG înlocuitorul perfect în acest moment. Fotbalistul israelian ar urma să o coste pe campioana Italiei 25 de milioane de euro, conform TMW.com.

Pe lângă Khalaili, antrenorul român a solicitat încă un transfer și la nivelul fundașilor centrali, iar Trevoh Chalobah pare să fie cea mai bună variantă, dar în schimbul său Chelsea cere 40 de milioane de euro, ceea ce ar putea fi o problemă pentru Inter.

Anan Khalaili a reușit șase goluri și șase pase decisive în 52 de meciuri și este cotat la 23 de milioane de euro conform Transfermarkt.com.

Trevoh Chalobah este cotat la 40 de milioane de euro, conform aceleași surse și are 47 de partide în tricoul lui Chelsea în stagiunea trecută și trei goluri.

Inter mai ratează un transfer: fotbalistul, foarte aproape de Juventus

„Nerazzurrii” l-au avut pe lista de transferuri pe Tarik Muharemovic, dar fundașul lui Sassuolo va merge la Juventus în cele din urmă, conform jurnalistului Nicolo Schira.

Echipa lui Luciano Spalletti a oferit 15 milioane de euro, plus alte 3 milioane de euro sub formă de bonusuri, iar cele două părți s-au înțeles pentru un transfer. Fundașul bosniac va semna un contract valabil până în 2023.

Tarik Muharemovic a evoluat în 33 de partide în tricoul lui Sassuolo în stagiunea precedentă și a reușit două goluri și două pase decisive.

La Campionatul Mondial, fotbalistul de 23 de ani a evoluat în trei din cele patru partide jucate de Bosnia-Herțegovina.

25 de milioane de euro este cota fundașului bosniac, conform site-ulu de specialitate Transfermarkt.com.