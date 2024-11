Acum, ”tricolorii” așteaptă un verdict din partea forului european cu privire la meciul cu Kosovo, abandonat de oaspeți cu un minut înainte de final.



În cazul în care România va avea câștig de cauză și va câștiga la ”masa verde” cu 3-0 acel meci, atunci selecționata lui Mircea Lucescu va fi singura din Nations League care își va încheia campania cu 18 puncte din tot atâtea posibile.



Meciul cu Cipru a marcat și debutul lui Alexandru Pașcanu (26 de ani), fundașul de la Rapid, titularizat în centrul liniei defensive alături de Radu Drăgușin.



Robert Niță, fostul atacant de la Steaua și Rapid, a rămas impresionat de prestația fundașului din Giulești, despre care crede că poate fi ”oricând un lider” la echipa națională.



Robert Niță: ”Pașcanu oricând poate fi un lider”



“Bun! Mi-a plăcut. Siguranță… e și primul meci la echipa națională alături de domnul Lucescu. Normal că nu poate să aibă dezinvoltura pe care o are la echipa de club. Dar eu zic că face un meci bun, dă siguranță, încearcă să paseze, are două-trei incursiuni când încearcă să creeze superioritate la mijlocul terenului. Eu cred că s-a achitat bine.



Un debut promițător, un jucător care la fel, a fost și prin străinătate și cam știe ceea ce înseamnă fotbalul modern. Un jucător care la echipa de club s-a impus foarte repede și o variantă în plus pentru domnul Lucescu.



Am spus și la echipa de club că el a arătat bine de când a venit la Rapid. Pașcanu oricând poate fi un lider! Vorbește foarte mult, este un băiat serios, cu o cultură fotbalistică dezvoltată, e tipul de jucător care și în vestiar se poate impune.



Iar ca joc, Pașcanu este genul de fundaș central modern, care nu-l mușcă mingea de tendoane sau de menisc. Are control bun, are un joc bun de cap, forță are, eu cred că poate fi o soluție pentru echipa națională și aseară a dovedit-o cu un adversar incomod, cu o calitate individuală tehnică bună”, a spus Robert Niță, la Fanatik.ro.



Rezultatele din Liga C i-au asigurat României un loc în urna a doua valorică la tragerea la sorți pentru preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Ne vom afla adversarele pe 13 decembrie. Tragerea va avea loc la Zurich (Elveția). La CM 2026 merg direct câștigătoarele grupelor din preliminariile clasice, în vreme ce locurile secunde intră în baraj.