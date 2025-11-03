VIDEO EXCLUSIV Robert Niță a primit un mesaj vocal de la un telespectator în direct: ”Bravo, prietene! De ce n-ai zis?”

Robert Niță a primit un mesaj vocal de la un telespectator &icirc;n direct: &rdquo;Bravo, prietene! De ce n-ai zis?&rdquo;
Emisiunea ”Play-On Sport”, moderată de Costin Ștucan, a fost duminică în exclusivitate pe VOYO.

Robert Nitacostin stucanFlorin GardosPremier League
Robert Niță, fostul atacant de la Rapid și Steaua, a fost printre invitații lui Ștucan și a primit, în direct, un mesaj vocal pe numărul de telefon afișat pe ecran, din partea unui telespectator.

Robert Niță, mesaj în direct de la un telespectator

Mesajul a stârnit hohote de râs în platou, dar și o reacție savuroasă din partea fostului atacant.

”Bună seara, domnilor! Aștept cu mare drag mesajul de la Robert Niță. Vreau să-l pun la alarma de dimineață ca să fiu sigur că n-o să am o zi reușită”, a fost mesajul telespectatorului nostru.

”Bravo, prietene! Dar de ce n-ai zis? Îți trimit și o poză, ca să ai o zi bună”, a spus Niță.

Manchester City, 3-1 cu Bournemouth

Manchester City a urcat, temporar, pe locul doi în Premier League după ce a câștigat cu 3-1 meciul cu Bournemouth de pe teren propriu. Erling Haaland a marcat o ”dublă” în prima repriză, iar Nico O'Reilly, cu reușita sa din repriza secundă, a închis tabela.

”Cetățenii” sunt la șase puncte distanță de liderul Arsenal, dar pot fi depășiți de Sunderland dacă gruparea de pe ”Stadium of Light” va câștiga cu Everton.

VIDEO - Emisiunea ”Play-On Sport” de duminică, 3 noiembrie, integral:

