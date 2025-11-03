Robert Niță, fostul atacant de la Rapid și Steaua, a fost printre invitații lui Ștucan și a primit, în direct, un mesaj vocal pe numărul de telefon afișat pe ecran, din partea unui telespectator.



Robert Niță, mesaj în direct de la un telespectator



Mesajul a stârnit hohote de râs în platou, dar și o reacție savuroasă din partea fostului atacant.



”Bună seara, domnilor! Aștept cu mare drag mesajul de la Robert Niță. Vreau să-l pun la alarma de dimineață ca să fiu sigur că n-o să am o zi reușită”, a fost mesajul telespectatorului nostru.



”Bravo, prietene! Dar de ce n-ai zis? Îți trimit și o poză, ca să ai o zi bună”, a spus Niță.

