Au început negocierile pentru transferul lui Andrei Vlad!

Au început negocierile pentru transferul lui Andrei Vlad! Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Andrei Vlad (27 de ani), fostul portar de la FCSB, va schimba echipa în această vară.

TAGS:
Andrei VladMirel RadoiGaziantepTurcia
Din articol

Presa turcă: Gaziantep negociază cu Andrei Vlad

Liber de contract la începutul anului, după despărțirea de Aktobe, Andrei Vlad a semnat la finalul lunii martie un contract de scurtă durată cu Arka Gdynia. Portarul român nu a apucat să debuteze la noua echipă, iar acum este din nou liber.

Vlad, portar cu peste 100 de meciuri în tricoul lui FCSB, s-ar afla acum în negocieri cu Gaziantep, formația din Turcia antrenată de Mirel Rădoi, anunță publicația Tekspor.

Turcii susțin că Gaziantep vrea neapărat să transfere un portar în această vară, iar Mirel Rădoi chiar ar fi luat legătura cu Andrei Vlad, goalkeeper-ul pe care l-a pregătit la naționala U21 și naționala de seniori a României.

Gaziantep și-a luat gândul de la Târnovanu

În ultimele săptămâni, Gaziantep s-ar fi interesat și de situația lui Ștefan Târnovanu, însă Mirel Rădoi a recunoscut într-un interviu acordat pentru PRO TV că turcii nu au fondurile necesare pentru a-l achiziționa pe goalkeeper-ul de la FCSB.

Oricât ne-am dori să avem un portar ca Fane, nu putem să îl luăm, pentru că FCSB cere o sumă mare de transfer, el are un salariu mare la FCSB, iar diferența pe care noi am putea să o oferim nu ar face o mare diferență pentru el să se mute din România în Turcia. Ne-am dori un asemenea portar, cum orice echipă și-ar dori, cum, la fel, mă uit și ce e în spatele lui Fane, Zima, un portar senzațional, Matei, un portar senzațional, Udrea, al patrulea portar, care îi ține în priză pe toți trei. Din punctul ăsta de vedere, FCSB nu cred că își poate face probleme nici sezonul ăsta, nici sezonul următor”, a spus Mirel Rădoi în exclusivitate pentru PRO TV.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile
Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile
ULTIMELE STIRI
Florentino Perez a făcut anunțul mult așteptat despre Kylian Mbappe
Florentino Perez a făcut anunțul mult așteptat despre Kylian Mbappe
Dinamo, ȘAPTE transferuri pentru noul sezon!
Dinamo, ȘAPTE transferuri pentru noul sezon!
Manchester City, reacție oficială după ce Erling Haaland a fost anunțat la Real Madrid de rivalul lui Florentino Perez
Manchester City, reacție oficială după ce Erling Haaland a fost anunțat la Real Madrid de rivalul lui Florentino Perez
Starul lui Inter Milano a trecut vizita medicală și semnează cu noul club!
Starul lui Inter Milano a trecut vizita medicală și semnează cu noul club!
Fostul star al lui Manchester City va fi antrenor principal. Poate întâlni Craiova în preliminariile Champions League
Fostul star al lui Manchester City va fi antrenor principal. Poate întâlni Craiova în preliminariile Champions League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB a aflat cât trebuie să plătească pentru jucătorul dorit: ”Puțin probabil!”

FCSB a aflat cât trebuie să plătească pentru jucătorul dorit: ”Puțin probabil!”

Radu Drăgușin nu mai este cel mai valoros fotbalist român! Cum arată noua ierarhie

Radu Drăgușin nu mai este cel mai valoros fotbalist român! Cum arată noua ierarhie

Veste șoc: Rădoi e OUT! Gaziantep i-a găsit înlocuitor

Veste șoc: Rădoi e OUT! Gaziantep i-a găsit înlocuitor

Cât s-a terminat Țara Galilor - Ghana marți seară. Galezii vin sâmbătă la București

Cât s-a terminat Țara Galilor - Ghana marți seară. Galezii vin sâmbătă la București

A fost anunțată echipa la care va juca Ianis Stoica în următorul sezon

A fost anunțată echipa la care va juca Ianis Stoica în următorul sezon

Victorie de 8 milioane de euro pentru Lautaro Martinez! Judecătorii i-au dat dreptate starului de la Inter

Victorie de 8 milioane de euro pentru Lautaro Martinez! Judecătorii i-au dat dreptate starului de la Inter



Recomandarile redactiei
Manchester City, reacție oficială după ce Erling Haaland a fost anunțat la Real Madrid de rivalul lui Florentino Perez
Manchester City, reacție oficială după ce Erling Haaland a fost anunțat la Real Madrid de rivalul lui Florentino Perez
Florentino Perez a făcut anunțul mult așteptat despre Kylian Mbappe
Florentino Perez a făcut anunțul mult așteptat despre Kylian Mbappe
Fostul star al lui Manchester City va fi antrenor principal. Poate întâlni Craiova în preliminariile Champions League
Fostul star al lui Manchester City va fi antrenor principal. Poate întâlni Craiova în preliminariile Champions League
Starul lui Inter Milano a trecut vizita medicală și semnează cu noul club!
Starul lui Inter Milano a trecut vizita medicală și semnează cu noul club!
Dinamo, ȘAPTE transferuri pentru noul sezon!
Dinamo, ȘAPTE transferuri pentru noul sezon!
Alte subiecte de interes
Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla cu Risto Radunovic și cu fotbalistul care a refuzat să plece în această vară: ”Indiscutabil!”
Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla cu Risto Radunovic și cu fotbalistul care a refuzat să plece în această vară: ”Indiscutabil!”
Ce se întâmplă cu Andrei Vlad după ultimatumul primit de la Gigi Becali
Ce se întâmplă cu Andrei Vlad după ultimatumul primit de la Gigi Becali
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Turcii scriu că Mitriță s-ar fi înțeles cu fostul club al lui Marius Șumudică! Reacția fermă a antrenorului
Turcii scriu că Mitriță s-ar fi înțeles cu fostul club al lui Marius Șumudică! Reacția fermă a antrenorului
L-au ”furat” pe Denis Drăguș și nu se opresc aici! Trabzonspor mai vrea un jucător de la Gaziantep
L-au ”furat” pe Denis Drăguș și nu se opresc aici! Trabzonspor mai vrea un jucător de la Gaziantep
CITESTE SI
Cine deține, de fapt, datoria României. Cât dețin cetățenii, nonrezidenții, băncile și fondurile de pensii

stirileprotv Cine deține, de fapt, datoria României. Cât dețin cetățenii, nonrezidenții, băncile și fondurile de pensii

Ce salariu are Cristi Chivu la Inter Milano. Italienii au spus câți bani îi intră în cont după prelungirea contractului

protv Ce salariu are Cristi Chivu la Inter Milano. Italienii au spus câți bani îi intră în cont după prelungirea contractului

Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile

stirileprotv Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile

De ce îți oferă grecii „din partea casei” la restaurant. Motivul pentru care primești gratuit desert, băuturi sau gustări

stirileprotv De ce îți oferă grecii „din partea casei” la restaurant. Motivul pentru care primești gratuit desert, băuturi sau gustări

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!