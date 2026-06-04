Au început negocierile pentru transferul lui Andrei Vlad!

Presa turcă: Gaziantep negociază cu Andrei Vlad
Liber de contract la începutul anului, după despărțirea de Aktobe, Andrei Vlad a semnat la finalul lunii martie un contract de scurtă durată cu Arka Gdynia. Portarul român nu a apucat să debuteze la noua echipă, iar acum este din nou liber.
Vlad, portar cu peste 100 de meciuri în tricoul lui FCSB, s-ar afla acum în negocieri cu Gaziantep, formația din Turcia antrenată de Mirel Rădoi, anunță publicația Tekspor.
Turcii susțin că Gaziantep vrea neapărat să transfere un portar în această vară, iar Mirel Rădoi chiar ar fi luat legătura cu Andrei Vlad, goalkeeper-ul pe care l-a pregătit la naționala U21 și naționala de seniori a României.
Gaziantep și-a luat gândul de la Târnovanu
În ultimele săptămâni, Gaziantep s-ar fi interesat și de situația lui Ștefan Târnovanu, însă Mirel Rădoi a recunoscut într-un interviu acordat pentru PRO TV că turcii nu au fondurile necesare pentru a-l achiziționa pe goalkeeper-ul de la FCSB.
Oricât ne-am dori să avem un portar ca Fane, nu putem să îl luăm, pentru că FCSB cere o sumă mare de transfer, el are un salariu mare la FCSB, iar diferența pe care noi am putea să o oferim nu ar face o mare diferență pentru el să se mute din România în Turcia. Ne-am dori un asemenea portar, cum orice echipă și-ar dori, cum, la fel, mă uit și ce e în spatele lui Fane, Zima, un portar senzațional, Matei, un portar senzațional, Udrea, al patrulea portar, care îi ține în priză pe toți trei. Din punctul ăsta de vedere, FCSB nu cred că își poate face probleme nici sezonul ăsta, nici sezonul următor”, a spus Mirel Rădoi în exclusivitate pentru PRO TV.