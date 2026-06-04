Au început negocierile pentru transferul lui Andrei Vlad!

Presa turcă: Gaziantep negociază cu Andrei Vlad

Liber de contract la începutul anului, după despărțirea de Aktobe, Andrei Vlad a semnat la finalul lunii martie un contract de scurtă durată cu Arka Gdynia. Portarul român nu a apucat să debuteze la noua echipă, iar acum este din nou liber.

Vlad, portar cu peste 100 de meciuri în tricoul lui FCSB, s-ar afla acum în negocieri cu Gaziantep, formația din Turcia antrenată de Mirel Rădoi, anunță publicația Tekspor.

Turcii susțin că Gaziantep vrea neapărat să transfere un portar în această vară, iar Mirel Rădoi chiar ar fi luat legătura cu Andrei Vlad, goalkeeper-ul pe care l-a pregătit la naționala U21 și naționala de seniori a României.