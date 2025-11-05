Dispariția lui Emeric Ienei, la 88 de ani, a lăsat un gol imens în fotbalul nostru. Pentru că fostul antrenor al Stelei, pe lângă faptul că a avut niște performanțe inegalabile, a fost și un om în adevăratul sens al cuvântului, un monument de bun simț.

Printre cei care au avut privilegiul de a lucra cu „Nea Imi“ s-a numărat și Ladislau Bölöni. Acesta a fost un om de bază în marea echipă a Stelei care a cucerit Cupa Campionilor Europeni, în 1986, sub comanda regretatului antrenor.

Un om foarte sensibil, când vine vorba despre foștii săi colegi de la Steaua, Bölöni și-a găsit cu greu cuvintele, în dialog cu Sport.ro, când a fost rugat să comenteze moartea lui Emeric Ienei.

„Știam că nea Imi o duce greu de ceva vreme. Și, totuși, omul speră tot timpul… Te gândești că se rezolvă, că mai tragem cumva de timp…“, ne-a spus Bölöni, după care a fost nevoit să facă o pauză, pentru a se calma.

„Ienei a fost antrenorul cel mai…OM!“

Când a găsit puterea de a continua, fostul mare mijlocaș, primul jucător cu 100 de selecții în naționala României, a vorbit la superlativ despre Emeric Ienei, așa cum au făcut toți cei care l-au cunoscut.

„De dimineață, de când am citit știrea, am simțit o senzație de nedreptate, de frustrare… Pentru că Emeric Ienei a fost unic. A fost antrenorul cel mai (n.r. – face încă o pauză lungă) OM pe care l-am cunoscut. A fost singurul antrenor care își dirija trupa fără să folosească vreodată cuvinte dure. Respectul lui te obliga să oferi respect, la rândul tău. Acum 2 luni am vorbit ultima dată cu el…“, a adăugat Bölöni după care, coplești de emoții, a fost nevoit să pună capăt dialogului.

