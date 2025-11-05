Florentin Petre punctează episodul legat de Ienei care l-a marcat pe viață!

Moartea marelui Nea Imi l-a îndurerat pe Florentin Petre. Un tip care postează pe rețelele sociale foarte des, Florentin Petre a evocat un moment care l-a marcat pe viață.

La EURO 2000, mijlocașul dreapta lansat de Dinamo făcea parte din grupul jucătorilor foarte tineri.

Florentin Petre: "Când am ajuns în cameră, tremuram de emoție și bucurie!"

Florentin Petre, în prezent antrenor secund la Dinamo, a rememorat un moment special legat de Emeric Ienei: ''Nea Imi m-a luat deoparte, cu o zi înainte de meciul cu Italia de la Euro 2000, și mi-a spus că voi fi titular. Mi-a zis să nu am trac și să nu mă apese miza partidei. Vorbele lui mi-au dat o încredere uriașă.

Când am ajuns în cameră tremuram de emoție și bucurie. Pentru mine a fost cel mai important meci al carierei. Eram tânăr, iar el a avut curajul să mă trimită în teren, într-o fază avansată a turneului, împotriva celor mai buni din Europa. Asta a fost puterea lui Nea Imi. Știa să te facă să te simți pregătit, chiar și când aveai inima cât un purice''.

