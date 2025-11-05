Florentin Petre punctează episodul legat de Ienei care l-a marcat pe viață!

Moartea marelui Nea Imi l-a îndurerat pe Florentin Petre. Un tip care postează pe rețelele sociale foarte des, Florentin Petre a evocat un moment care l-a marcat pe viață.
La EURO 2000, mijlocașul dreapta lansat de Dinamo făcea parte din grupul jucătorilor foarte tineri.
Florentin Petre: "Când am ajuns în cameră, tremuram de emoție și bucurie!"
Florentin Petre, în prezent antrenor secund la Dinamo, a rememorat un moment special legat de Emeric Ienei: ''Nea Imi m-a luat deoparte, cu o zi înainte de meciul cu Italia de la Euro 2000, și mi-a spus că voi fi titular. Mi-a zis să nu am trac și să nu mă apese miza partidei. Vorbele lui mi-au dat o încredere uriașă.
Când am ajuns în cameră tremuram de emoție și bucurie. Pentru mine a fost cel mai important meci al carierei. Eram tânăr, iar el a avut curajul să mă trimită în teren, într-o fază avansată a turneului, împotriva celor mai buni din Europa. Asta a fost puterea lui Nea Imi. Știa să te facă să te simți pregătit, chiar și când aveai inima cât un purice''.
Ienei a decedat azi la vârsta de 88 de ani.
Emeric Ienei, selecționer la CM 1990 și EURO 2000
Născut pe 22 martie 1937, la Agrișu Mic (jud. Arad), Emeric Ienei a jucat la Steaua București între 1954 și 1969 (254 de meciuri, 7 goluri), echipă cu care a câștigat în 1986, ca antrenor, Cupa Campionilor Europeni. Pentru această performanță a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul 'Meritul Sportiv' Clasa a II-a cu baretă. Pe 8 mai 1998, colonelul în retragere Emeric Ienei din Ministerul Apărării Naționale a fost înaintat la gradul de general de brigadă (cu o stea).
El a mai activat ca jucător la UTA Arad și Kayserispor.
Ca antrenor, el a condus echipa naționale de fotbal a României în două mandate, precum și reprezentativa Ungariei. Ienei a fost antrenorul care a reușit să readucă România la o Cupă Mondială după două decenii, în Italia, în 1990. În 2000, a condus din nou echipa națională la un turneu final, EURO 2000, unde România a obținut o victorie istorică în fața Angliei, scor 3-2, acesta fiind primul succes românesc la un Campionat European.
La nivel de club a antrenat formațiile FC Bihor, CS Târgoviște, MOL Fehervar, Panionios și FCU Craiova.
În palmaresul său ca jucător sunt trei titluri de campion și patru Cupe ale României, iar ca antrenor șase titluri, patru Cupe ale României și, trofeul suprem al continentului, Cupa Campionilor Europeni, cucerită în 1986.