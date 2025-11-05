Florentin Petre punctează episodul legat de Ienei care l-a marcat pe viață!

Florentin Petre punctează episodul legat de Ienei care l-a marcat pe viață! Fotbal intern Sambata, ora 12 la ProMotor: Florentin Petre cauta copilot pentru raliu!
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Florentin Petre, amintire cu Emeric Ienei.

TAGS:
Florentin PetreEmeric IeneiEuro 2000Romania
Din articol

Moartea marelui Nea Imi l-a îndurerat pe Florentin Petre. Un tip care postează pe rețelele sociale foarte des, Florentin Petre a evocat un moment care l-a marcat pe viață.

La EURO 2000, mijlocașul dreapta lansat de Dinamo făcea parte din grupul jucătorilor foarte tineri.

Florentin Petre: "Când am ajuns în cameră, tremuram de emoție și bucurie!"

Florentin Petre, în prezent antrenor secund la Dinamo, a rememorat un moment special legat de Emeric Ienei: ''Nea Imi m-a luat deoparte, cu o zi înainte de meciul cu Italia de la Euro 2000, și mi-a spus că voi fi titular. Mi-a zis să nu am trac și să nu mă apese miza partidei. Vorbele lui mi-au dat o încredere uriașă.

Când am ajuns în cameră tremuram de emoție și bucurie. Pentru mine a fost cel mai important meci al carierei. Eram tânăr, iar el a avut curajul să mă trimită în teren, într-o fază avansată a turneului, împotriva celor mai buni din Europa. Asta a fost puterea lui Nea Imi. Știa să te facă să te simți pregătit, chiar și când aveai inima cât un purice''.

Ienei a decedat azi la vârsta de 88 de ani.

Emeric Ienei, selecționer la CM 1990 și EURO 2000

Născut pe 22 martie 1937, la Agrișu Mic (jud. Arad), Emeric Ienei a jucat la Steaua București între 1954 și 1969 (254 de meciuri, 7 goluri), echipă cu care a câștigat în 1986, ca antrenor, Cupa Campionilor Europeni. Pentru această performanță a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul 'Meritul Sportiv' Clasa a II-a cu baretă. Pe 8 mai 1998, colonelul în retragere Emeric Ienei din Ministerul Apărării Naționale a fost înaintat la gradul de general de brigadă (cu o stea).

El a mai activat ca jucător la UTA Arad și Kayserispor.

Ca antrenor, el a condus echipa naționale de fotbal a României în două mandate, precum și reprezentativa Ungariei. Ienei a fost antrenorul care a reușit să readucă România la o Cupă Mondială după două decenii, în Italia, în 1990. În 2000, a condus din nou echipa națională la un turneu final, EURO 2000, unde România a obținut o victorie istorică în fața Angliei, scor 3-2, acesta fiind primul succes românesc la un Campionat European.

La nivel de club a antrenat formațiile FC Bihor, CS Târgoviște, MOL Fehervar, Panionios și FCU Craiova.

În palmaresul său ca jucător sunt trei titluri de campion și patru Cupe ale României, iar ca antrenor șase titluri, patru Cupe ale României și, trofeul suprem al continentului, Cupa Campionilor Europeni, cucerită în 1986.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
ULTIMELE STIRI
Anghel Iordănescu, sf&acirc;șiat de moartea lui Emeric Ienei: &bdquo;Mi-a fost frate, antrenor, reper&rdquo;
Anghel Iordănescu, sfâșiat de moartea lui Emeric Ienei: „Mi-a fost frate, antrenor, reper”
Ilie Năstase, devastat de moartea lui Emeric Ienei: &rdquo;&Icirc;l cunosc de la 16 ani, un om extraordinar. Trebuia să aibă statuie p&acirc;nă acum&rdquo;
Ilie Năstase, devastat de moartea lui Emeric Ienei: ”Îl cunosc de la 16 ani, un om extraordinar. Trebuia să aibă statuie până acum”
Cererea formulată de FCSB la UEFA după moartea lui Emeric Ienei
Cererea formulată de FCSB la UEFA după moartea lui Emeric Ienei
FCSB s-a calificat &icirc;n turul al treilea al Youth League! Preferatul lui Gigi Becali a marcat
FCSB s-a calificat în turul al treilea al Youth League! Preferatul lui Gigi Becali a marcat
Cum arată și cu ce se ocupă Andra, soția lui Daniel Pancu. Tehnicianul se iubește cu un fost model
Cum arată și cu ce se ocupă Andra, soția lui Daniel Pancu. Tehnicianul se iubește cu un fost model
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB are un nou director sportiv: Ne-am &icirc;nțeles!

FCSB are un nou director sportiv: "Ne-am înțeles!"

Dioszegi s-a convins după ce a văzut &icirc;n Liga 2: Ei sunt cu un picior &icirc;n prima ligă, dar locul 2 de v&acirc;nzare

Dioszegi s-a convins după ce a văzut în Liga 2: "Ei sunt cu un picior în prima ligă, dar locul 2 de vânzare"

Dennis Man, la raport! Nota primită &icirc;n Olanda, după ce a fost primul schimbat &icirc;n meciul din Champions League

Dennis Man, la raport! Nota primită în Olanda, după ce a fost primul schimbat în meciul din Champions League

Champions League | Olympiacos &ndash; PSV 1-1! Echipa lui Dennis Man salvează un punct &icirc;n prelungiri

Champions League | Olympiacos – PSV 1-1! Echipa lui Dennis Man salvează un punct în prelungiri

Verdictul specialistului după decizia controversată luată de Istvan Kovacs &icirc;n Liverpool &ndash; Real Madrid: &rdquo;Zonă gri!&rdquo;

Verdictul specialistului după decizia controversată luată de Istvan Kovacs în Liverpool – Real Madrid: ”Zonă gri!”

Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs? Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid

"Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs?" Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid



Recomandarile redactiei
Ilie Năstase, devastat de moartea lui Emeric Ienei: &rdquo;&Icirc;l cunosc de la 16 ani, un om extraordinar. Trebuia să aibă statuie p&acirc;nă acum&rdquo;
Ilie Năstase, devastat de moartea lui Emeric Ienei: ”Îl cunosc de la 16 ani, un om extraordinar. Trebuia să aibă statuie până acum”
B&ouml;l&ouml;ni, dezvăluire tulburătoare despre Emeric Ienei: &bdquo;A fost singurul!&ldquo;
Bölöni, dezvăluire tulburătoare despre Emeric Ienei: „A fost singurul!“
Cererea formulată de FCSB la UEFA după moartea lui Emeric Ienei
Cererea formulată de FCSB la UEFA după moartea lui Emeric Ienei
Anghel Iordănescu, sf&acirc;șiat de moartea lui Emeric Ienei: &bdquo;Mi-a fost frate, antrenor, reper&rdquo;
Anghel Iordănescu, sfâșiat de moartea lui Emeric Ienei: „Mi-a fost frate, antrenor, reper”
Cum arată și cu ce se ocupă Andra, soția lui Daniel Pancu. Tehnicianul se iubește cu un fost model
Cum arată și cu ce se ocupă Andra, soția lui Daniel Pancu. Tehnicianul se iubește cu un fost model
Alte subiecte de interes
Mai uşor de dirijat! Cornel Dinu, teorie surprinzătoare &icirc;n privința sosirii lui Florentin Petre la Dinamo
"Mai uşor de dirijat!" Cornel Dinu, teorie surprinzătoare în privința sosirii lui Florentin Petre la Dinamo
Florentin Petre, prezentat la Dinamo: &rdquo;Micuț, 1.66 m, dar imens ca jucător!&rdquo;
Florentin Petre, prezentat la Dinamo: ”Micuț, 1.66 m, dar imens ca jucător!”
&rdquo;De cine &icirc;mi place?&rdquo; Legendarul Emeric Ienei a dezvăluit că are un tricolor preferat
”De cine îmi place?” Legendarul Emeric Ienei a dezvăluit că are un tricolor preferat
Emeric Ienei, vizitat de un fost jucător din Liga 1: &rdquo;Arată senzațional!&rdquo;
Emeric Ienei, vizitat de un fost jucător din Liga 1: ”Arată senzațional!”
Ienei, mutarea decisivă pentru EURO 2000. Mircea Sandu dezvăluie pas cu pas ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat
Ienei, mutarea decisivă pentru EURO 2000. Mircea Sandu dezvăluie pas cu pas ce s-a întâmplat
Generația de Suflet a trecut de grupe, la fel ca Generația de Aur . Doar Lucescu a mai fost &icirc;n primele opt echipe la European
"Generația de Suflet" a trecut de grupe, la fel ca "Generația de Aur". Doar Lucescu a mai fost în primele opt echipe la European
CITESTE SI
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții &icirc;n mai multe județe

stirileprotv Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe

Farmecul imperfecțiunii: dinți str&acirc;mbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea c&acirc;nd micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

protv Farmecul imperfecțiunii: dinți strâmbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea când micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

stirileprotv Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

Cum dispar pădurile Rom&acirc;niei cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal &icirc;n două județe

stirileprotv Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!