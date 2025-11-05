Legendarul antrenor a trecut în neființă în locuința sa din Oradea, iar vestea a emoționat o țară întreagă. Emeric Ienei s-a făcut remarcat pe oriunde a antrenat și nu doar pentru munca sa, ci și pentru sufletul său bun.



”Nea Imi”, așa cum îi spuneau apropiații, a stat pe banca Stelei București în finala Cupei Campionilor Europeni cu Barcelona, câștigată cu 2-0 după loviturile de departajare. La Steaua, el își mai trecuse în cont șase titluri și trei cupe.



Ilie Năstase, devastat de moartea lui Emeric Ienei: ”Îl cunosc de la 16 ani, un om extraordinar. Trebuia să aibă statuie până acum”



Într-un dialog cu Sport.ro, Ilie Năstase, fost mare tenismen român, care se cunoaște cu Ienei de la 16 ani, și-a exprimat regretul după ce a aflat cumplita veste.



Nasty a explicat pe îndelete și că foștii mari oameni din sportul românesc, cum a fost și Emeric Ienei, ar fi trebuit să aibă deja statuie ca semn al recunoștinței.



”Îmi pare rău. Regret mult. Îmi era un prieten bun, îl cunosc de când aveam 16 ani, 17 ani. Un om foarte bun. Blând. Un om chiar adevărat. Blând. Mai mult nu pot să spun, că îmi pare rău. Nu îmi găsesc cuvintele. Ce păcat... A fost un om extraordinar.



Singurul antrenor care a câștigat și el o cupă și noi spunem că nu e Steaua cea mai titrată echipă.



Trebuie să respectăm acești antrenori. La fel ca Ștefan Kovacs.



Lui Ienei trebuia să-i facă statuie până acum. Lui Kovacs la fel. Știți cum se laudă țările civilizate? Cu statuile se laudă. Alea sunt ce contează. Și de atunci și cele de acum, recente. M-a întrebat un prieten francez câte statui avem. Și eu i-am spus 'nu știu, că noi nu respectăm oamenii'.



Îmi pare rău. În această seară o să fiu trist. Am primit o veste rea de tot pentru sufletul meu”, a spus Ilie Năstase pentru Sport.ro.



Ienei s-a făcut remarcat și în Ungaria, nu doar în România. El a fost consultantul echipei Debrecen la începutul anilor 90, iar în toamna lui 1994 a antrenat-o pe Fehervar.



Mai mult, fostul selecționer al României a condus și prima reprezentativa a Ungariei, în perioada 1992-1993, timp în care a bifat 14 apariții la cârma acestora.



Cluburile pe care Emeric Ienei le-a antrenat

