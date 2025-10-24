În 2018, când ”Briliantul” era antrenorul celor de la Voluntari, a fost nevoit să dea afară un jucător de la echipă, deoarece l-a bănuit că joacă la pariuri, activitate interzisă fotbaliștilor și oficialilor de club.

Adrian Mutu: ”Se știe cazul lui Achim, e public!”

Este vorba despre Cosmin Achim, fotbalistul suspendat în 2023 pentru pariere, în urma unei investigații ale Comisiei de Integritate din cadrul FRF.

Achim a revenit în primul eșalon din România la începutul acestui sezon, la nou-promovata Metaloglobus.

”La noi nimeni nu vorbește despre situația financiară precară. La 85% din echipele din România nimeni nu vorbește!

De exemplu, eu abia ce am luat ultimii bani de la Petrolul. Și trebuia să mi-i dea într-o lună! Dar eu am masa pusă acasă, îi mulțumesc lui Dumnezeu! Dar ăia care muncesc zi de zi pentru masa aia, iar tu nu le dai banii 3-4-5 luni, ce fac?! Se împrumută. Merg din datorii în datorii. Ce să facă?

După aia te gândești că joacă si la pariuri... Au fost cazuri, eu am anunțat clubul și l-am dat afară. Este vorba despre domnul Achim. Se știe cazul lui, e public. Pe atunci, eu doar îl bănuiam. Ulterior, s-a dovedit ce am zis”, a spus Adrian Mutu, conform GSP.

Cosmin Achim, suspendat un an pentru pariuri

Fosta iubită a fotbalistului l-a dat de gol pe jucător, după ce a trimis la LPF dovezi conform cărora jucătorul a pariat sume mari de bani chiar și pe meciurile echipei sale din acel moment, Petrolul.

Achim a fost suspendat un an și a primit o amendă de 150.000 de lei.

