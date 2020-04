Leo Grozavu cere cel putin o luna de pregatire inainte de reluarea Ligii 1! "Daca se prelungeste starea de urgenta, va fi dezastru! Fotbalul va pierde"

Antrenorul celor de la Sepsi e de parere ca sportivii au nevoie de cel putin o luna de pregatire.

Sepsi se afla printre cluburile care au cerut celor de la LPF o perioada de o luna inainte de reluarea Ligii 1. Leo Grozavu, antrenorul cosvanenilor crede ca daca nu se va beneficia de un timp de pregatire suficient, vor exista multe accidentari, iar fotbalul va avea de pierdut.

De asemenea, tehnicianul spera ca starea de urgenta sa nu fie prelungita, pentru ca, spune el, ar fi un dezastru la nivelul intrgii societati.

"O pauza lunga si neobisnuita, mai ales in perioada asta de primavara-vara. Din pacate a venit aceasta pandemie si ne-a fortat pe toti sa stam in case, ceea ce nu e placut pentru nimeni. Daca aceasta stare de urgenta se va prelungi, va fi dezastru pentru economie, pentru societate.

Eu cred ca aceasta pauza fortata, care s-a prelungit mai mult decat ne-am asteptat cu totii, a creat prejudicii fara sa vrem si mai mult ca sigur ca jucatorii care n-au avut posibilitatea sa se pregateasca in afara casei vor avea de suferit. Daca se sta mai mult de o luna in acest fel, cand se va incepe campionatul va fi jale cu accidentarile. Nu vorbesc de faptul ca daca nu ai o perioada de pregatire de minimun o luna nu poti sa intri in forma.

Nu stiu ce se va intampla, e greu de dat un verdict, in functie de ce se va inampla la nivelul tarii", a spus Grozavu, la PRO X.

Antrenorul lui Sepsi a vorbit si despre situatia jucatorilor straini, care au ramas in tara.

"La Sepsi trecem printr-o perioada diferita fata de alte cluburi. Am reusit sa pastram toti jucatorii in tara, clubul este la zi cu platile, din acest motiv am putut sa le impunem jucatorilor sa ramana in tara. Daca cei straini plecau in alte parti, erau greu de monitorizat, greu de adus in tara, era periculos. Ar fi trebuit sa stea in carantina si la intoarcere, deci va dati seama era foarte dificil sa pastram cu totii o disciplina de grup", a explicat Leo Grozavu.