Reactia lui George Copos dupa ce s-a spus ca este implicat la Rapid! Mesajul pentru giulesteni dupa promovare

George Copos i-a felicitat pe rapidisti pentru promovarea in Liga 1.

Rapid a obtinut promovarea in Liga 1 si revine pe prima scena fotbalistica din Romania dupa o pauza de sase ani de zile.

George Copos, fostul patron al Rapidului, i-a felicitat pe "alb-visinii" petru promovare, insa a refuzat sa comenteze declaratiile lui Mihai Iosif, care a sustinut la finalul meciului cu FC U Craiova 1948, ca fostul actionar din Giulesti "este implicat enorm" in viata clubului.

"Ma bucur enorm, enorm ca Rapid a promovat. Nu vreau sa spun nimic. Doar ca le doresc viata lunga in Liga 1. Si trofee", a spus George Copos, potrivit Digi Sport.

George Copos a fost finantatorul Rapidului in perioada 1992 - 2013. Cu el la conducere, Rapid a jucat in sferturile de finala ale Cupei UEFA in 2006 si a cucerit 10 trofee:

două titluri in Liga 1

patru Cupe ale Romaniei

patru Supercupe.